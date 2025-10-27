La atleta olímpica Carmen Avilés cambia de entrenador al irse becada a Madrid

La atleta olímpica Carmen Avilés acaba de tomar la decisión de darle un giro radical a su carrera. A menos de tres años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, la cordobesa sabe que tiene que seguir progresando para mejorar todavía más sus marcas y repetir participación olímpica en 2028.

Por ello, la velocista, que llevaba diez años entrenando en Córdoba a las órdenes de Antonio Bravo, ha optado por cambiar de aires. A partir de ahora trabajará en Madrid con José Luis Calvo como nuevo entrenador.

El cambio a Madrid lo hará de manera paulatina. Pendiente todavía de concluir un máster universitario, hasta el final del presente año entrenará a caballo entre Madrid y Córdoba. Con el inicio del año 2026 llegará el cambio definitivo a la capital de España.

Con el grupo de entrenamiento de las mejores velocistas

En Madrid entrenará con una beca externa de la Real Federación Española, lo que le permitirá estar en el grupo de entrenamiento de José Luis Calvo, un técnico especializado en dirigir a velocistas. De hecho es el actual entrenador de varias de sus actuales compañeras en el relevo 4x400 de la selección española, Paula Sevilla y Herminia Parra entre ellas. Sevilla es la mejor cuatrocentista española y la única que en el pasado Mundial de Tokio corrió en el 400 lisos.

El cambio le permitirá entrenar todos los días con las mejores especialistas españolas en el 400 lisos y el relevo 4x400. Sin embargo, para ello tendrá que ponerse a las órdenes de un entrenador nuevo, por lo que deberá adaptarse a una dinámica de trabajo diferente.

Antonio Bravo y Carmen Avilés, durante una competición. / CÓRDOBA

El adiós a Antonio Bravo

Bravo dejará de entrenar a Avilés tras llevarla a los Juegos Olímpicos y a todas las grandes competiciones absolutas del panorama internacional. También de lograr que gane oros nacionales en el 400 en todas las categorías de base, además de varias platas en el 400 de los campeonatos nacionales absolutos. Avilés ha dado las gracias a Bravo en sus redes sociales declarando que "empieza una nueva etapa con la ilusión de seguir creciendo y aprendiendo, teniendo muy presente lo vivido, gracias por tanto Antonio".

Avilés, de 23 años, ha apostado por salir de su zona de confort para emigrar a Madrid. Junto a a las mejoras atletas españolas de su prueba fetiche espera seguir creciendo entre la élite.