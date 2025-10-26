El Real Cajasur Priego TM saca el rodillo contra el Atlético San Sebastián

Volver a la senda correcta. Es lo que necesitaba un Real Cajasur Priego TM que comenzó la temporada con un empate a domicilio frente al Irún Leka Enea. Lo que para unos equipos es algo positivo, la exigencia del club prieguense hace que siempre quiera más. Por lo que este fin de semana se afrontaba con la necesidad de vencer y convencer ante dos rivales con objetivos, a priori, distintos. En primer lugar, el Alicante TM sucumbió y ahora era turno del Atlético San Sebastián en menos de 72 horas entre duelo y duelo. Los prieguenses vencieron por 0-4.

Es por ello que el conjunto cordobés salió a la pista donostiarra con la máxima intensidad posible, en busca de una victoria que redondease el fin de semana. La viva imagen de la garra la demostró Diogo Chen que venció a Michael Tauber por la vía rápida, cediendo tan solo un set y poniendo el primer punto en el general.

Ahí contagió al resto del equipo. La calidad del Real Cajasur Priego TM se mostró sobre territorio foráneo de la mano de Diogo Carvalho y Carlos Machado que tampoco sufrieron en exceso para derrotar a Daniel Inchausti e Iker Martínez, respectivamente.

El bloque prieguense firma la sentencia

El club prieguense había sacado el martillo y había impuesto un ritmo que pocos equipos a nivel nacional pueden seguir. Con el empate ya en el bolsillo, Diogo Carvalho volvió a la pista y certificó la segunda victoria del fin de semana tras doblegar a Michael Tauber.