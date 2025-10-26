Una lucha sin recompensa para el Museo de la Almendra Priego

No todo es un camino de rosas. En una categoría tan complicada y competitiva como la Superdivisión femenina de tenis de mesa, los errores se pagan muy caro, más aún cuando te enfrentas a un rival directo en las primeras posiciones de la tabla clasificatoria. Después de una victoria capital como local, el Museo de la Almendra Francisco Morales encaraba el segundo partido del fin de semana ante un invicto Hujase Jaén Paraíso Interior.

La dificultad del encuentro era altísima. Gracias a esto, el club prieguense llegó a territorio jienense con ganas de sumar una nueva victoria. Y así se demostró cuando Jiaqi Meng, no sin sufrimiento, venció a Margaryta Pesostka. Pero rápidamente respondió el Hujase Jaén Paraíso Interior después de que Chi Ge y Sofía Zhang Xu doblegasen a Marija Galonja y Tatiana Garnova, respectivamente.

El conjunto prieguense lucha hasta el final

Sin embargo, la garra cordobesa salió a relucir una vez más. Jiaqi Meng saltó nuevamente a la pista para derrotar a Chi Gen, para que así volviera a ser protagonista en el Museo de la Almendra Francisco Morales. En cambio, la alegría le duró poco, después de que Margaryta Pesotska ganase a Tatiana Garnova y colocara el 3-2 en el marcador general.

Ya solo podía sumar como máximo un punto. Ahí apareció una Marija Galonja que aún necesita rodaje competitivo después de su largo tramo lejos de las pistas. La palista del Museo de la Almendra Francisco Morales no pudo ante Sofía Zhang Xu y el club prieguense sumó una nueva derrota en la Superdivisión femenina.