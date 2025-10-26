La jornada de Tercera | Pleno de victorias para Ciudad de Lucena, Córdoba B y Pozoblanco

Jornada positiva para los representantes cordobeses en Tercera RFEF. El Ciudad de Lucena mantuvo su fortaleza a domicilio al imponerse al Castilleja (0-2), mientras que el Córdoba CF B superó con autoridad al Utrera (2-0) en casa. Por su parte, el CD Pozoblanco protagonizó un duelo de alternativas ante el Sevilla C (3-2), en el que volvió a hacer del Nuestra Señora de Luna un bastión. Una jornada que deja a los equipos cordobeses bien posicionados y con sensaciones muy positivas en la lucha por la parte alta de la tabla.

Castilleja CF - Ciudad de Lucena (0-2)

Con paso firme y sin concesiones, el Ciudad de Lucena volvió a demostrar su gran momento de forma tras imponerse al Castilleja por 0-2. Desde el inicio, los de Antonio Jesús Cobos salieron decididos a mandar y apenas necesitaron cinco minutos para abrir el marcador gracias a un tanto de Hugo Fuentes, que adelantó a los celestes. Pese a los intentos del conjunto local, el guardameta Froilán respondió con solvencia para mantener la ventaja. Los lucentinos dominaron el juego y buscaron ampliar la renta antes del descanso, aunque el marcador no volvió a moverse.

Tras el descanso, el conjunto de Lucena mantuvo la intensidad y siguió generando peligro. El premio llegó en el minuto 55, cuando Diego Canty firmó el segundo tanto, dejando el partido encarrilado. A partir de ahí, los celestes supieron gestionar su ventaja ante un Castilleja que apenas pudo inquietar la portería visitante. Triunfo sólido y convincente del Ciudad de Lucena, que suma tres puntos más y continúa consolidándose en la zona alta de la tabla.

Córdoba B - CD Utrera (2-0)

Con autoridad, el Córdoba B firmó una nueva victoria tras imponerse al CD Utrera por 2-0 en un encuentro que se decidió muy pronto. Apenas habían pasado cinco minutos cuando Hugo Martínez adelantó al filial blanquiverde, culminando una gran jugada colectiva. Los de Gaspar Gálvez dominaron los primeros compases con claridad y, en el minuto 32, el propio delantero volvió a ser protagonista al firmar un gol de volea que amplió la ventaja antes del descanso.

En la segunda mitad, el Utrera trató de reaccionar y buscó recortar distancias, pero se topó con una defensa firme y un Córdoba B que no dio opción al rival. Los blanquiverdes también dispusieron de oportunidades para sentenciar, aunque el marcador ya no se movió. Triunfo trabajado del filial cordobesista, que encadena su segunda victoria consecutiva y continúa escalando posiciones en la tabla.

Lance del encuentro entre el Córdoba CF B y el CD Utrera en la Ciudad Deportiva. / CCF B

CD Pozoblanco - Sevilla C (3-2)

Vibrante y con alternativas constantes se vivió el duelo entre el CD Pozoblanco y el Sevilla C, que acabó con triunfo local por 3-2. Los de Alberto Fernández salieron decididos a imponer su juego y generaron las primeras ocasiones, aunque fueron los sevillistas quienes golpearon primero en el minuto 10. La reacción blanquilla no tardó en llegar y, en el 25, Diawara firmó el empate tras una buena acción colectiva. Apenas cuatro minutos después, Arnau culminó la remontada con el 2-1, pero el filial hispalense respondió antes del descanso igualando de penalti en el 38. Con el 2-2, ambos equipos se marcharon a vestuarios dejando todo abierto para la segunda mitad.

Tras la reanudación, el encuentro mantuvo la intensidad y las llegadas en ambas áreas, con el Pozoblanco buscando el golpe definitivo. En los minutos finales los de Los Pedroches empujaron en busca del triunfo. Ese esfuerzo tuvo recompensa en el minuto 83, cuando Kilian apareció para firmar el 3-2 y desatar la euforia local. Con esto, los pozoalbenses se mantienen segundos en la clasificación con 17 puntos y se mantienen vivos en la pelea por el primer puesto.