El Deportivo Córdoba se reencuentra con la victoria ante el Azuqueca

Partido importante el que se vislumbraba en la matinal de este domingo en el Polideportivo Guadalquivir entre dos equipos teóricamente llamados a pelear por el objetivo de la permanencia esta temporada en Segunda División, lo que ponía un plus extra si cabe a los puntos en juego. El Deportivo Córdoba acabó venciendo por 6-2.

Tras unos primeros compases de presión intensa por parte del conjunto visitante, el Deportivo Córdoba fue cogiendo la iniciativa y pronto se adelantó en el marcador, con un balón largo a la espalda de la defensa de Azuqueca que aprovechó Noema para desviar a la red después de una indecisión de la guardameta rival. Replicó el cuadro guadalajareño con un disparo a la madera de Diana antes de que las blanquiverdes doblaran la ventaja con un lanzamiento seco de Lidia rechazado por Cristina y que en línea de gol MJ mandó al fondo de las mallas.

Aún pudieron las jugadoras de Rafa García ampliar la renta con una doble ocasión de Alba, pero su disparo final se marchó desviado. Las idas y venidas se sucedían, y fue Ana María quien con tres buenas intervenciones evitó el primer tanto de las rojinegras. Poco después lo intentó Noema, con un potente chut desde el flanco diestro. Azuqueca volcó entonces todo el juego en la media pista cordobesa, volviendo a toparse con la madera en un lanzamiento desde media distancia de Esther. Auxi tuvo en sus botas el tercer gol deportivista en un magnífico contragolpe, pero su disparo se marchó fuera. Eva, con un tiro lejano, puso nuevamente a prueba a una muy activa Ana María, infranqueable en este primer tiempo. Con el 2-0 se llegó al intermedio.

Las cordobesas sentencian en la segunda mitad

A los dos minutos de la reanudación redujo distancias el Azuqueca, con un disparo raso cruzado que entró en la portería califal tras desviar Neiva. Noema protagonizó las ocasiones más claras del Deportivo Córdoba en este tramo del choque, primero con un chut desviado, después con otro lanzamiento que obligó a la meta visitante a hacer una soberbia parada. Y como quien la sigue la consigue, la propia Noema con otro potente disparo elevó el 3-1 al electrónico del Guadalquivir, y casi también el cuarto, pero entre la defensa rival y el larguero evitaron el tanto. El partido enloqueció por momentos, y tras una mano milagrosa de Ana María, ésta puso el balón en largo para Auxi quien casi sin ángulo estuvo a punto de anotar el 4-1.

No fue así y tras una mala salida de balón desde la defensa, Esther recogió el esférico y anotó el 3-2 aprovechando un desvío en la defensa que despistó a la meta cordobesa. Reaccionó de inmediato el Deportivo Córdoba y, en una presión alta, Noema recuperó el balón y de un zurdazo imparable puso de nuevo dos goles de diferencia en el marcador y el hat trick en su casillero. Pese a los intentos de reaccionar por parte de Azuqueca, la buena disciplina defensiva blanquiverde enfrió el partido y el número de llegadas visitantes. Aun así, Ana volvió a evitar con otra magnífica mano el que habría supuesto el 4-3 en una buena contra.

Un final intenso

A 4.38 de la conclusión, Azuqueca lo arriesgó todo poniendo en pista el juego de cinco con portera-jugadora en busca de la heroicidad, pero la solidez defensiva de las jugadoras de Rafa García permitió que el balón llegara a MJ, quien a puerta vacía firmó el 5-2. No cambió la disposición táctica en la recta final, e incluso el Deportivo Córdoba disfrutó de dos inmejorables ocasiones, primero en los pies de MJ y después en los de Inma Sojo. Sí llegó el sexto gol en otro robo defensivo que Neiva envió desde su campo al desguarnecido arco local. Y con el definitivo 6-2 se llegó al final del partido.

El siguiente reto de las cordobesas será estrenar su puntuación a domicilio, algo que intentará el próximo domingo día 2 en su visita al Almagro, en un choque entre dos viejos conocidos que se miden desde la campaña 2017/18.