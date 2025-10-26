El Coto Córdoba firma una victoria plácida ante el CB Jaén para seguir invicto en la Liga

El Coto Córdoba de Baloncesto sigue en lo más alto de la tabla en la Segunda FEB. El bloque blanquiverde suma ya cuatro triunfos en otros tantos partidos tras vencer con facilidad al CB Jaén por 86-64.

El encuentro arrancó con un ritmo rápido en los dos equipos, una dinámica de partido que le venía bien al cuadro cordobés, con más banquillo que su rival. Fernando Bello era en esos momentos uno de los jugadores destacados del conjunto que entrena Gonzalo Rodríguez. A la conclusión del primer cuarto vencían los locales por 21-16.

Los cordobeses comenzaron a abrir hueco en el segundo cuarto con los puntos del pívot Kevin Schutte, todo un seguro bajo los aros ganándose la posición y lanzando a continuación. Por nueve puntos vencían en el minuto 14 (25-16). La segunda unidad de los cordobeses, de más calidad que la del rival, marcaba las diferencias sobre la cancha. El hueco en el marcador ya era de 17 puntos en el minuto 17 (37-20).

Fernando Bello controla el balón en el encuentro contra el CB Jaén. / Manuel Murillo

El Coto encarrila la victoria en el segundo cuarto

Unos buenos minutos de Ja’ Monta Black, Jacques Guemeta y Pablo Sánchez bastaron para que el Coto Córdoba entrara en el último minuto del segundo cuarto con una renta favorable de 19 puntos (43-24). Al descanso vencía el Coto por 16 puntos (46-30). Al bloque cordobés le había bastado con imponer la mayor profundidad de su plantilla para abrir un hueco considerable en el electrónico.

La segunda parte comenzó con una fase de intercambio de canastas entre los dos equipos. Las defensas se relajaron y los jugadores más inspirados lo sabían. El conjunto local alcanzó pronto una renta a su favor de 23 puntos (59-36). Gonzalo Rodríguez empezó a repartir minutos entre sus jugadores al ver que tenía el partido encarrilado. Pese a ello, la diferencia en el marcador seguía creciendo (71-40, minuto 30). El base cordobés Alejandro Orozco aprovechó esos minutos para anotar dos triples. A la conclusión del tercer cuarto mandaban los cordobeses por 30 puntos (72-42).

El cuarto definitivo no tuvo apenas historia, dada la diferencia existente en el marcador y de nivel de cada equipo. Los cordobeses mantuvieron siempre una renta a su favor superior a los 22 puntos, por lo que pudieron ofrecerle espectáculo a la grada. Por 70-52 dominaba en el minuto 35. El partido terminó con una victoria tranquila para un equipo que seguirá una semana más luchando por el liderato en el Grupo Oeste de la Segunda FEB.