Baloncesto | Segunda FEB
El Coto Córdoba firma una victoria plácida ante el CB Jaén para seguir invicto en la Liga
El conjunto blanquiverde derrota por 86-64 a un equipo novato en la categoría
El Coto Córdoba de Baloncesto sigue en lo más alto de la tabla en la Segunda FEB. El bloque blanquiverde suma ya cuatro triunfos en otros tantos partidos tras vencer con facilidad al CB Jaén por 86-64.
El encuentro arrancó con un ritmo rápido en los dos equipos, una dinámica de partido que le venía bien al cuadro cordobés, con más banquillo que su rival. Fernando Bello era en esos momentos uno de los jugadores destacados del conjunto que entrena Gonzalo Rodríguez. A la conclusión del primer cuarto vencían los locales por 21-16.
Los cordobeses comenzaron a abrir hueco en el segundo cuarto con los puntos del pívot Kevin Schutte, todo un seguro bajo los aros ganándose la posición y lanzando a continuación. Por nueve puntos vencían en el minuto 14 (25-16). La segunda unidad de los cordobeses, de más calidad que la del rival, marcaba las diferencias sobre la cancha. El hueco en el marcador ya era de 17 puntos en el minuto 17 (37-20).
El Coto encarrila la victoria en el segundo cuarto
Unos buenos minutos de Ja’ Monta Black, Jacques Guemeta y Pablo Sánchez bastaron para que el Coto Córdoba entrara en el último minuto del segundo cuarto con una renta favorable de 19 puntos (43-24). Al descanso vencía el Coto por 16 puntos (46-30). Al bloque cordobés le había bastado con imponer la mayor profundidad de su plantilla para abrir un hueco considerable en el electrónico.
La segunda parte comenzó con una fase de intercambio de canastas entre los dos equipos. Las defensas se relajaron y los jugadores más inspirados lo sabían. El conjunto local alcanzó pronto una renta a su favor de 23 puntos (59-36). Gonzalo Rodríguez empezó a repartir minutos entre sus jugadores al ver que tenía el partido encarrilado. Pese a ello, la diferencia en el marcador seguía creciendo (71-40, minuto 30). El base cordobés Alejandro Orozco aprovechó esos minutos para anotar dos triples. A la conclusión del tercer cuarto mandaban los cordobeses por 30 puntos (72-42).
El cuarto definitivo no tuvo apenas historia, dada la diferencia existente en el marcador y de nivel de cada equipo. Los cordobeses mantuvieron siempre una renta a su favor superior a los 22 puntos, por lo que pudieron ofrecerle espectáculo a la grada. Por 70-52 dominaba en el minuto 35. El partido terminó con una victoria tranquila para un equipo que seguirá una semana más luchando por el liderato en el Grupo Oeste de la Segunda FEB.
Ficha técnica:
86 - Coto Córdoba de Baloncesto: Ja’ Monta Black (9), Serigne Ndiaye (13), Gonzalo Orozco, Kevin Schutte (13), Jacques Guemeta (12) –cinco inicial-, Liam Sorensen (2), Alejandro Rodríguez (10), Alejandro Orozco (6), Pablo Sánchez (6), Nuha Sagnia (8), Fernando Bello (5) y Baena (2).
64 - Jaén Paraíso Interior CB Jaén: Luis Faial (3), Luis Antonio Rodríguez (6), Ailton Lopes (3), Javier Martínez (7), Iván Casas (3) –cinco inicial-, López (8), Cañete (13), Godwin Boahen (8), José Carlos Balderas (9), Javier Santa Bárbara 84) y Moreno.
Cuartos: 21-16, 25-14, 26-12 y 14-22.
Árbitros: Betanzos y Melwani. Eliminaron por faltas a Sagnia, del Coto Córdoba, y a Lopes, del CB Jaén.
Incidencias: 1.000 espectadores en Vista Alegre.
- El Ayuntamiento de Córdoba completa la limpieza de 5 de los 17 asentamientos rumanos de la ciudad
- ‘Naturaleza encendida’ en el Alcázar de Córdoba: fechas, horarios y entradas para el espectáculo de luz y sonido ‘Navegantes’
- El pueblo de Córdoba que dejó atrás su origen sobre una colina y los restos de un importante recinto fortificado
- La Guardia Civil busca a una menor de 16 años desaparecida en Hinojosa del Duque
- El Ministerio de Agricultura rechaza el recurso de la DOP Los Pedroches contra los cambios en Guijuelo
- Triunfo con autoridad del Córdoba CF ante el Albacete en el Carlos Belmonte
- Fotografías para la historia: las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- Asentamientos rumanos en Córdoba: una historia de supervivencia diaria que acorta la vida