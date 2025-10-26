Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

Córdoba recupera el trono en el Campeonato de Andalucía infantil femenino

La selección provincial derrota a Granada por 77-74 en la final de Cádiz

Componentes de la selección cordobesa infantil femenina de baloncesto.

Antonio Raya

Córdoba

La selección provincial infantil femenina de baloncesto logró el título en el Campeonato de Andalucía celebrado en Cádiz. El conjunto cordobés derrotó a Granada por 77-74 en el duelo por la medalla de oro. Córdoba ganó así el séptimo título de su historia en esta categoría y el cuarto en los últimos cinco años. Además, recuperó un trono que ganó en las campañas 21-22, 22-23 y 23-24 pero que perdió en la anterior al caer por 45-66 en la final, precisamente ante Granada y también en Cádiz.

El conjunto cordobés inició la competición derrotando en la fase de grupos a Cádiz (71-51), Huelva (90-51) y Málaga (85-60). Ya en la final derrotó a Granada por un ajustado 77-74. Un tiro libre de Candela Jodas y una canasta de dos de Cristina Palacios sentenciaron la victoria cordobesa en los últimos segundos.

Las componentes de la selección

La selección cordobesa ha estado formada por las jugadoras Martina Cuerva, Victoria García, Blanca Jurado, Alba Madrid, Teresa Mayen y Carla Prieto (Colegio Virgen del Carmen), Carla Correas y Carmen Vargas (CB Ciudad de Córdoba), Paula y Candela Jodas (Cordobasket), Cristina Palacios (BF La Carlota) y Paula Aguilar (CDB Cabra) y las entrenadoras Raquel Pérez, María Millán y Aurora Luque.

La selección cordobesa celebra una victoria.

La selección cordobesa celebra una victoria. / FAB

