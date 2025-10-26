Baloncesto
Córdoba recupera el trono en el Campeonato de Andalucía infantil femenino
La selección provincial derrota a Granada por 77-74 en la final de Cádiz
La selección provincial infantil femenina de baloncesto logró el título en el Campeonato de Andalucía celebrado en Cádiz. El conjunto cordobés derrotó a Granada por 77-74 en el duelo por la medalla de oro. Córdoba ganó así el séptimo título de su historia en esta categoría y el cuarto en los últimos cinco años. Además, recuperó un trono que ganó en las campañas 21-22, 22-23 y 23-24 pero que perdió en la anterior al caer por 45-66 en la final, precisamente ante Granada y también en Cádiz.
El conjunto cordobés inició la competición derrotando en la fase de grupos a Cádiz (71-51), Huelva (90-51) y Málaga (85-60). Ya en la final derrotó a Granada por un ajustado 77-74. Un tiro libre de Candela Jodas y una canasta de dos de Cristina Palacios sentenciaron la victoria cordobesa en los últimos segundos.
Las componentes de la selección
La selección cordobesa ha estado formada por las jugadoras Martina Cuerva, Victoria García, Blanca Jurado, Alba Madrid, Teresa Mayen y Carla Prieto (Colegio Virgen del Carmen), Carla Correas y Carmen Vargas (CB Ciudad de Córdoba), Paula y Candela Jodas (Cordobasket), Cristina Palacios (BF La Carlota) y Paula Aguilar (CDB Cabra) y las entrenadoras Raquel Pérez, María Millán y Aurora Luque.
- El Ayuntamiento de Córdoba completa la limpieza de 5 de los 17 asentamientos rumanos de la ciudad
- Fotografías para la historia: las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- ‘Naturaleza encendida’ en el Alcázar de Córdoba: fechas, horarios y entradas para el espectáculo de luz y sonido ‘Navegantes’
- El pueblo de Córdoba que dejó atrás su origen sobre una colina y los restos de un importante recinto fortificado
- La Guardia Civil busca a una menor de 16 años desaparecida en Hinojosa del Duque
- El Ministerio de Agricultura rechaza el recurso de la DOP Los Pedroches contra los cambios en Guijuelo
- Triunfo con autoridad del Córdoba CF ante el Albacete en el Carlos Belmonte
- El Museo del Turrón de Rute muestra una aldea de galletas y merengue en esta campaña navideña