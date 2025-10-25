Kick boxing
Vista Alegre acogerá una gala de kick boxing y muay thai de carácter solidario
Desde las 17.00 horas tendrá lugar un evento a beneficio de la Asociación Sonrisa de Lunares
El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre acogerá este sábado una gala solidaria de kick boxing y muay thai, dos modalidades de profundo arraigo en la provincia y que cuenta con centenares de practicantes. La actividad arrancará a las 17.00 horas en el pabellón cordobés.
Durante la velada, denominada El Último Desafío, se pondrán en juego dos campeonatos nacionales profesionales, cuatro andaluces y cinco de las World Series. Antonio Ponce, coordinador del Ponce Team, es el organizador de este evento.
Las entradas
Para colaborar con esta iniciativa se pueden aportar 25 euros o adquirir las entradas a 35 euros. La gala se celebra en beneficio de la Asociación Sonrisa de Lunares, una entidad sin ánimo de lucro que ayuda a personas con enfermedades crónicas en riesgo de exclusión social.
