Noelia Gutiérrez vence en la Copa Iberdrola y saca el billete al Europeo sub 22

La boxeadora Noelia Gutiérrez ya tiene un nuevo título en su palmarés. La cordobesa venció en la Copa Iberdrola, un campeonato nacional absoluto oficioso que reunió en Vitoria a la mayor parte de las mejores púgiles del país.

La deportista de 19 años derrotó en -51 kilos a la toledana internacional Rocío Sánchez. Con este triunfo se aseguró también una plaza en el Europeo sub 22, un evento que tendrá lugar del 21 al 30 de noviembre en Hungría.

La discípula de José Gutiérrez –padre de la boxeadora- se mostró en todo momento muy superior a su adversaria. En el primer asalto logró con sus golpes que a Sánchez se le cayera el protector de la cabeza. Ya en el tercero, consiguió también que la toledana recibiera una cuenta de protección.

Su palmarés este año

Noelia Gutiérrez ya había ganado este año su primer título de campeona de España absoluta. Al Mundial absoluto de Liverpool no acudió por un error administrativo de inscripción de la Federación Española. Ahora ha completado el doblete nacional al imponerse en la Copa Iberdrola.