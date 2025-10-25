Boxeo
José Luis Navarro Jr. retiene el título europeo silver ante Zaouche
El boxeador cordobés vence por KO en el duodécimo asalto en el combate que se celebra en San Sebastián de los Reyes
El boxeador cordobés José Luis Navarro Jr. sigue adelante en su camino hacia la conquista del título europeo absoluto del peso supermedio. En esta ocasión derrotó al francés Mustapha Zaouche en la primera defensa de la corona europea silver, el cinturón que se encuentra por debajo del que aspira a conseguir. El cordobés se impuso por KO en el duodécimo asalto en este combate celebrado en San Sebastián de los Reyes.
El combate fue de máxima exigencia para los dos púgiles. Navarro Jr. tardó en controlar la pelea. De hecho, en el segundo asalto se fue a la lona tras recibir un fuerte golpe de su adversario. Navarro Jr. fue a más con el paso de los asaltos. Sus golpes empezaron a llegar al rostro de su rival francés. Hasta en dos ocasiones tuvo el galo que recibir la cuenta del árbitro.
La pelea llega a su fase decisiva
La pelea entró en el tramo decisivo con el cordobés cerca de la victoria, pues todo parecía indicar que se iba a llevar el triunfo a los puntos. Sin embargo no se conformó con ello, pues siguió golpeando a su adversario hasta que consiguió que cayera al suelo y no se levantara más. Por tanto se llevó la victoria por KO en el último asalto. Este triunfo le podría permitir pelear en el 2026 por el cinturón europeo de la máxima categoría.
