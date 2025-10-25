La jornada de Tercera | Córdoba CF B, Ciudad de Lucena y CD Pozoblanco buscan dar un paso adelante

La octava jornada de la Tercera Federación llega con tres nuevas pruebas para los equipos cordobeses, que afrontan el fin de semana con distintos retos pero un mismo objetivo: seguir creciendo. El Córdoba CF B buscará dar continuidad a su reacción ante el CD Utrera (domingo, 12.00 horas), el Ciudad de Lucena tratará de prolongar su buena racha contra el Castilleja (domingo, 12.00 horas), y el CD Pozoblanco intentará reencontrarse con la victoria para mantenerse en la pelea por el liderato frente al Sevilla C (domingo 18.30 horas).

Córdoba CF B - CD Utrera (domingo, 12.00 horas)

Mantener la buena línea y confirmar las sensaciones positivas recuperadas en su último compromiso es lo que busca el Córdoba CF B. El filial blanquiverde llega a su encuentro con el Utrera con la moral reforzada tras imponerse con solvencia al Dos Hermanas (0-2) y romper así su racha negativa. Los de Gaspar Gálvez, que previamente habían empatado sin goles ante el Cádiz B y caído ante el Ciudad de Lucena (1-0) y el Bollullos (0-1), buscan encadenar su segundo triunfo consecutivo y, tal vez, colarse en los puestos de play off. Con 11 puntos y situados en la octava posición, los cordobesistas afrontan el duelo con la vista puesta en la zona noble.

Enfrente estará un CD Utrera que atraviesa un momento delicado. El conjunto sevillano se encuentra en puestos de descenso con solo cuatro puntos sumados y llega a la cita tras dos derrotas consecutivas frente al Chiclana (0-1) y el Conil (4-2), además de un empate sin goles ante el Atlético Central. Los utreranos tratarán de sorprender en su visita a la Ciudad Deportiva y sumar un resultado que les permita iniciar la remontada en la tabla.

Castilleja CF - Ciudad de Lucena (domingo, 12.00 horas)

El Ciudad de Lucena también afronta una nueva salida con el objetivo de prolongar su buen momento y mantenerse en la parte alta de la clasificación. El conjunto de Antonio Jesús Cobos llega lanzado tras sumar dos triunfos ante el Coria (5-0) y el Córdoba CF B (1-0), además de un empate frente al Ceuta B (1-1). Con 13 puntos y asentado en la tercera posición, el cuadro celeste quiere seguir mostrando su solidez y encadenar una nueva victoria que le permita consolidarse entre los equipos más en forma del grupo.

Enfrente estará un Castilleja necesitado de puntos y con la obligación de reaccionar para escapar de la zona baja. Los sevillanos, que ocupan la decimosexta plaza con solo cinco puntos, llegan tras dos derrotas frente al Bollullos (1-0) y el Linense (3-0) y una victoria ante el Sevilla C (2-0). El conjunto alixeño intentará hacerse fuerte en casa y dar la sorpresa.

CD Pozoblanco - Sevilla C (domingo 18.30 horas)

El CD Pozoblanco quiere pasar página cuanto antes y recuperar las buenas sensaciones tras su primera derrota de la temporada. El conjunto de Alberto Fernández cayó frente al RB Linense (2-0) en un duelo que puso fin a su condición de invicto, pero mantiene una sólida trayectoria que le permite ocupar la segunda posición de la clasificación con 14 puntos. Antes del tropiezo, los de Los Pedroches habían vencido con autoridad al Tomares (0-3) y empatado ante el Atlético Onubense (1-1). Ahora, el objetivo pasa por reencontrarse con la victoria en el Nuestra Señora de Luna y seguir firmes en la pelea por el liderato.

El Sevilla C, por su parte, llega en un momento más complicado. El filial hispalense atraviesa una mala racha tras encadenar dos derrotas consecutivas ante el San Roque de Lepe (2-3) y el Castilleja (2-0), además de un empate sin goles frente al Coria. Los sevillistas buscarán reaccionar en su visita a Pozoblanco y cortar una dinámica negativa ante uno de los rivales más sólidos del campeonato.