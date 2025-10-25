Los errores propios llevan al Rahi Sepisur Adesal a perder ante el Pozuelo de Calatrava

El Rahi Sepisur Adesal Córdoba encajó la segunda derrota consecutiva en la Liga en la visita al Solíss Pozuelo de Calatrava, conjunto frente al que perdió por 29-25. Este revés alejará a las jugadoras que entrena Rafa Moreno de la zona alta de la División de Honor Oro de balonmano femenino. Las cordobesas han perdido sus tres últimos choques, los de Liga frente al Ikasa Madrid (28-30) y el Pozuelo CVA (29-25) y de Copa de la Reina contra el Morvedre de División de Honor (25-33).

Las jugadoras cordobesas controlaron el partido en la primera parte, en la que llegaron a vencer por dos goles (10-12, minuto 23). Al descanso mandaban por 12-14. El Adesal mantuvo la renta de dos goles hasta el minuto 46 (19-21). Tres lanzamientos de siete metros seguidos fallados, las facilidades defensivas en la zona central y la expulsión de la paraguaya Fátima Acuña -por la acumulación de tres exclusiones- le acabaron complicando el encuentro. El equipo manchego se situó por delante en el minuto 52 (24-23). El bloque cordobés se quedó a partir de entonces sin ideas en ataque, viéndose impotente para evitar que su rival acabara ganando el partido por un holgado 29-25.

Los números del Adesal

Por el Adesal saltaron a la cancha Amanda Valero, Irene García, Camila Bonnazola (5), Zoe Turnes (8), Carla Montero (4), Lucía Vacas (1), Irene Lesmes, Nicole Blatche, Fátima Acuña (1), Ángela Ruiz (6), María Jesús Miranda e Inmaculada García-Navas.