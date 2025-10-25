El Coto Córdoba encara un derbi ante el CB Jaén para dejar atrás la eliminación copera en Morón

El Coto Córdoba de Baloncesto concluye este domingo su maratón de tres encuentros en ocho días. Tras vencer en la liga al Insolac Caja87 (59-71) y caer en la Copa de España frente al Starlabs Morón (92-81), este domingo recibirá al CB Jaén. El derbi andaluz comenzará a las 12.00 horas en Vista Alegre.

El conjunto que entrena Gonzalo Soler jugará el partido contra el CB Jaén con la misión de corregir los errores cometidos en la derrota copera frente al Morón. Los cordobeses perdieron demasiados balones y apretaron en defensa menos de lo habitual, lo que provocó que no le sirviera de nada tener unos buenos porcentajes de acierto en los tiros de campo.

Ahora regresa a la Segunda FEB, una competición en la que permanece invicto tras ganar sus primeros choques a la Cultural Leonesa en la prórroga (82-92), al Ponferrada (75-63) y al Insolac Caja87 (59-71). Los blanquiverdes dispondrán de una excelente ocasión de alcanzar el liderato en solitario, lo que conseguirán si ganan y pierden el Baloncesto Valladolid en Morón y el Biele ISB Iraurgi en Logroño frente al Clavijo. Por tanto, el partido se presenta clave para el futuro inmediato de este conjunto que aspira a luchar por el ascenso a la Primera FEB. Enfrente tendrá a un novato en la categoría que acaba de lograr su primera victoria en la Liga. El base cordobés Luis Antonio Rodríguez se encuentra integrado en la plantilla jienense.

Pablo Sánchez intenta un lanzamiento en un encuentro de esta temporada. / AJ González

Gonzalo Rodríguez: "Lo único que me interesa es que el equipo progrese"

Gonzalo Rodríguez, tras lo visto en Morón, reconoce que "a mí lo único que me interesa es que el equipo progrese, que mejore y haga cada vez mejor las cosas. Tenemos que seguir madurando en nuestro concepto de equipo, mejorando las conexiones, las relaciones entre nosotros, eso es lo que realmente me importa".

Sobre el desarrollo de la Liga se muestra tranquilo porque "la Liga es muy larga y la clasificación será una u otra, pero nos tenemos que centrar en lo que nos tenemos que centrar, que es en mejorar".

Rodríguez le pide a sus jugadores que mejoren para que "haya conexión entre el equipo y la afición. Tenemos que darles cada día nuestro sacrificio, que vea que nos esforzamos, que trabajamos, que podemos hacer un buen baloncesto, que a la gente le guste y que anime al equipo en nuestra pista", concluyó.