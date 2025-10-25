El Córdoba Futsal asalta el fortín del Viña Albali Valdepeñas

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad consiguió una victoria de prestigio en la cancha del Viña Albali Valdepeñas, uno de los conjuntos con más presupuesto de la Primera División de fútbol sala. Un gol de Carlos Gómez en el minuto 30 sentenció la victoria cordobesa por 0-1.

El Córdoba Futsal salió a la cancha sin complejos a la búsqueda de los tres puntos. Los blanquiverdes jugaban con una presión alta en defensa para incomodar lo más posible a su potente rival. Los dos equipos llegaban al área con cierto peligro, si bien siempre se encontraban con los guardametas. El público local le aportaba vistosidad al partido con sus continuos ánimos y cánticos.

Fabio evitó en el minuto 12 el primer gol del Valdepeñas al desviar un disparo raso de José Mario. El conjunto vinatero pasó a controlar más la posesión del balón en el tramo final de la primera parte. Los cordobeses pasaron entonces a defenderse con orden.

Zequi protege el balón ante el acoso de Carrasco. / Aurecape

Un partido lleno de intensidad

Emanuel Santoro, técnico de los cordobeses, supo mantener un alto nivel de intensidad con sus rotaciones, para así mantener su portería a cero. Además, sabía que en cualquier momento podía llegar un gol con un contragolpe o una jugada a balón parado. Carlos Gómez casi encuentra la portería con un disparo lejano en el minuto 19. Víctor evitó mientras el gol local con una excelente parada a 17 segundos de la bocina. La primera parte acabó con otra excelente intervención de Fabio, ahora a lanzamiento del menciano Boyis.

La segunda parte comenzó con una dinámica similar al de la parte final de la primera mitad. El Valdepeñas poseía más el balón pero el Córdoba Futsal creaba peligro en cuanto podía. Zequi estuvo muy cerca de batir a Borja Puerta con un disparo escorado en el 22. Los dos conjuntos le imprimían mucho ritmo al juego pero no acababan de perforar el marco contrario cuando disponían de una ocasión.

Nicolás Marrón remató dentro del área en una jugada a balón parado pero Borja evitó al tanto al golpearle el balón en la cara e irse posteriormente fuera. El gol del Córdoba Futsal terminó llegando en el minuto 30 en una bonita combinación que culminó Carlos Gómez con un disparo seco que sorprendió a Borja.

El Valdepeñas busca el empate a la desesperada

El tanto provocó que el Valdepeñas se volcara sobre la portería cordobesa asumiendo todos los riesgos que fueran necesarios. Pronto tuvo que intervenir Fabio para evitar el gol del empate. Boyis mandó a continuación un balón al palo. Tomás Pescio forzó un doble penalti en el 35 para marcar el 0-2 pero el lanzamiento de Murilo Duarte se marchó al larguero. El partido se había roto y cualquiera de los dos conjuntos podía marcar.

El Valdepeñas salvó dos minutos de inferioridad por una expulsión con la que fue sancionado Fonseca y a continuación sacó el portero-jugador. El Córdoba Futsal pasó a defenderse como pudo de un Valdepeñas lanzado a la desesperada a por el gol de la igualada. Los cordobeses aguantaron el acoso local de los minutos finales para llevarse con merecimiento la victoria.