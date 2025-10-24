La victoria que necesitaba el Museo de la Almendra Priego

No todo son los resultados, pero sí que ayuda a sobrellevar el trabajo diario. El Museo de la Almendra Francisco Morales Priego debía volver a la senda de la victoria cuanto antes. Ya no por los dos puntos que sumaría en el casillero, que también, sino para que las buenas sensaciones retornasen como antaño. La escuadra femenina prieguense recibía así en el Pabellón Rafa López a un Universidad de Burgos que empezó la temporada de manera imperial tras arrasar al CTM Jerez. Las cordobesas acabaron venciendo por 4-1 en el partido de la segunda jornada de la Superdivisión de tenis de mesa.

El bloque prieguense sabía que su rival era difícil. Además, el club burgalés competirá esta temporada en la Europe Cup, segunda máxima competición europea. Gracias a esto, el Museo de la Almendra salió a la pista con más garra que nunca, sumando el primer punto después de que Jiaqi Meng derrotara a Mariana Pineu en tres sets. Mientras, la vuelta al ruedo de Marija Galonja no se pudo transformar en victoria tras caer ante Takara Murakami.

Alegría entre las jugadoras prieguenses tras derrotar a su rival burgalés. / CÓRDOBA

Los puntos decisivos

Un palo duro, pero que no iba a contrarrestar las ganas del club local. Tanto fue así que el Museo de la Almendra Francisco Morales se rehizo de la mejor manera posible: Tatiana Garnova y Jiaqi Meng, no solo doblegaron a María Méndez y a Takara Murakami, respectivamente, sino que no perdieron ni un solo set para garantizar, como mínimo, el empate para la escuadra prieguense.

La primera victoria de la temporada estaba cerca. Tatiana Garnova no la desaprovechó al endosarle un 3-0 a Mariana Pineu y cerrar el triunfo para un Museo de la Almendra Francisco Morales que vuelve a sonreír.