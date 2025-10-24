José Luis Navarro Jr. defenderá el título europeo silver ante el francés Zaouche

El boxeador cordobés José Luis Navarro Jr., regresará este sábado al ring para poner en juego el título europeo silver EBU del peso supermedio frente al francés Mustapha Zaouche. El combate será el último de una gala que comenzará a las 18.00 horas en el Mad Fight Stadium de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Antes del saltar el cordobés al cuadrilátero habrá seis peleas amateurs más, por lo que no empezará a competir al menos hasta las 20.30 horas.

El discípulo de Ricardo Sánchez Atocha afrontará este sábado su tercer combate del año. Primero ganó el título europeo silver el pasado 28 de febrero ante el suizo Kongolo. Posteriormente ganó un cinturón menor, el IBO, el 23 de abril contra el italiano Gubinelli. La primera defensa del Europeo silver la iba a hacer en agosto en Málaga. Unos problemas personales de Sánchez Atocha obligaron a suspender aquella pelea prevista en la plaza de toros La Malagueta. Ahora sí regresará a la actividad competitiva.

Navarro Jr. llega a este combate en el cuarto puesto del ranking europeo. Por tanto, un triunfo le abriría las puertas de pelear por el cetro europeo de primera categoría, una corona que actualmente posee el británico Callum Simpson. A sus 25 años, el cordobés ha sumado hasta ahora 15 victorias y dos derrotas, una trayectoria más que interesante para un aspirante a la corona europea absoluta.

Navarro Jr., en el centro, tras ganar su último combate. / CÓRDOBA

Un rival casi imbatible

Ahora tendrá que superar a un boxeador francés que a sus 24 años ha ganado 16 de sus 17 combates, seis de sus victorias por KO. Precisamente, el único revés lo cosechó en su última aparición, el pasado mes de abril, cuando cayó ante Pierre Rosadini en la lucha por el título francés. José Luis Navarro Jr. es el claro favorito para llevarse la victoria en la pelea de San Sebastián de los Reyes.

De ganar este sábado, Navarro Jr. iniciaría el 2026 con la seria opción de plantarle cara al británico Simpson en la lucha por la corona europea absoluta. Una segunda opción sería medirse al madrileño Damián Biacho en una nueva defensa del título continental silver. En cualquier caso, todo pasa por cumplir con los pronósticos y derrotar al francés Zaouche.