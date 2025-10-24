Un golpe encima de la mesa del Real Cajasur Priego

Los inicios siempre son muy complicados, y más cuando has cambiado ciertas piezas de tu plantilla. Pero el nivel estuvo, está y estará siempre ahí. El Real Cajasur Priego TM es el club con más solera de toda la Superdivisión masculina de tenis de mesa actual, pero eso no se mantiene únicamente con el nombre, sino que hay que trabajarlo de manera diaria. Es por ello que el empate ante el Irún Leka Enea de la jornada inaugural hacía que el duelo ante el Alicante TM fuera crucial. Los cordobeses acabaron venciendo por 4-0.

Y así se lo tomó una escuadra prieguense que salió a la pista del Pabellón Rafa López con una motivación extra, sobre todo al ver que el Alicante TM comenzó la temporada ganando a domicilio al Visit Pontevedra. El Real Cajasur Priego TM quería dominar desde el principio, como así fue. Abdel-Kader Salifou derrotó a Shoma Nishihara para poner por delante a los locales.

Los puntos claves

El primer paso estaba dado, ahora tocaba mantener esta dinámica ascendente, aunque no iba a ser nada fácil. Diogo Carvalho saltó a la pista para vencer a Diego Lillo, mientras que Carlos Machado hizo lo propio ante su excompañero Alberto Lillo. Dos victorias que no fueron nada fáciles, ya que se decidieron en cuatro y cinco sets, respectivamente.

Aun así, el Real Cajasur Priego TM ya había asegurado, como mínimo, el empate en el marcador, pero el Alicante TM iba a vender cara su derrota. Shoma Nishihara ganó los dos primeros sets a un Diogo Carvalho que se mantuvo fiel a la filosofía del club. El palista remontó la contienda y dio la primera victoria de la temporada a los locales.