El Córdoba Futsal quiere crecer en la clasificación en su visita a Valdepeñas

La Primera División de fútbol sala regresa este fin de semana a la actividad tras una semana de parón por la disputa de encuentros de las selecciones nacionales. La séptima jornada comenzará este sábado con la disputa de seis partidos. En uno de ellos, el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad visitará al Viña Albali Valdepeñas en un choque que dará comienzo a las 20.30 horas en el pabellón Virgen de la Cabeza.

El conjunto que entrena Emanuel Santoro viene de sumar una victoria importante en la lucha por la permanencia frente al Ribera Navarra. Este triunfo le permitió dejar a cinco puntos la zona de descenso y situarse a tres de la octava plaza, la primera con derecho a clasificarse para la Copa de España a la conclusión de la primera vuelta. Por tanto, cuenta ahora con un interesante colchón sobre la zona roja de la tabla, ya que la permanencia no hay que olvidar que es el objetivo prioritario de este equipo. Mantener la solidez defensiva mostrada en el choque contra el Ribera Navarra será un factor decisivo para que el bloque cordobés aspire a dar la sorpresa en Valdepeñas.

El bloque cordobés viajará a Valdepeñas sin la presión de tener que sumar los puntos de una manera obligada. Mientras, jugará con el aliciente de acercarse a la zona noble de la clasificación, siempre que logre los tres puntos.

Un clásico de la Primera División

El Córdoba Futsal visitará a un clásico de la Liga, siempre con un presupuesto superior al de la entidad cordobesa. Sin embargo, en las últimas campañas, el conjunto vinatero no ha cumplido con sus ambiciosos objetivos en la mayoría de los casos.

La actual campaña la comenzó el Viña Albali perdiendo al ala gaditano Eloy Rojas tras la celebración de la primera jornada. El Jaén Paraíso Interior depositó la cláusula de rescisión de este jugador internacional para llevárselo a tierras jienenses. De esta forma perdió a uno de sus goleadores con la temporada apenas iniciada. Pese a esta baja inesperada, el Viña Albali ha arrancado la Liga ocupando la zona templada de la tabla. Sí cuenta este club con dos cordobeses. Lolo Urbano ejerce de director deportivo y el cierre menciano Boyis forma parte de la plantilla.

Santoro pide un paso adelante a su plantilla

Santoro, técnico de los cordobeses, es consciente de la dificultad que entraña el duelo de Valdepeñas porque su afición "aprieta mucho". Para el argentino, el desafío de su equipo ahora es "volver a hacernos fuertes fuera de casa", además de insistir en que quiere que las sensaciones mostradas en el último partido de Vista Alegre "las mantengamos".

El argentino se muestra satisfecho por el nivel mostrado por su equipo en los últimos partidos porque "ha dado un paso adelante en cuanto a rendimiento. Este partido es una buena prueba de fuego para dar la cara ante la diversidad y la dificultad, ante lo que el rival nos va a exigir".

El técnico blanquiverde destaca virtudes del Valdepeñas como "sus jugadas de uno contra uno, las incorporaciones del portero o las jugadas a balón parado. Debemos dar un paso adelante para aspirar a ganar el partido".