El Cajasol Ángel Ximénez remonta en el tramo final para derrotar a un Bada Huesca luchador

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil logró una victoria importante por 37-36 sobre el Bada Huesca en su partido de la séptima jornada de la Asobal de balonmano. El conjunto pontanés sentenció en el tramo final un partido en el que sufrió mucho para derrotar a un combativo conjunto oscense.

El Ángel Ximénez tardó en entrar en el encuentro, lo que le costó conceder una renta de dos goles al rival (1-3, minuto 4). Los ataques predominaban sobre las defensas en los minutos iniciales. Los pontanos concedían goles en demasía, sobre todo de Ignacio Suárez y Frank Cordiés, pues ambos habían marcado cuatro antes de la llegada del ecuador de la primera mitad. El exportero del Ángel Ximénez Ben Tekaya se reivindicó pronto con sus paradas en el regreso a Puente Genil.

El conjunto oscense logró una diferencia favorable de tres goles en el minuto 9 (6-9). Un parcial de 2-0 apretó de nuevo el marcador en apenas unos segundos (5-6). El Bada Huesca recuperó pronto el equilibrio en su juego para distanciarse de nuevo por tres tantos en el electrónico (6-9, minuto 13). Paco Bustos, técnico del Ángel Ximénez, pidió un tiempo muerto en el minuto 21 para intentar corregir los errores que veía a su equipo (10-13).

Tiago de Souza, Fabrizio de Souza y Leandro Semedo, durante el choque. / BM PUENTE GENIL

Un tiempo muerto clave

Los dos conjuntos buscaban la portería con mucha velocidad, sobre todo los locales, que intentaban llegar siempre a la zona de ataque antes de que se formara la defensa oscense. El tiempo de Paco Bustos mejoró a su equipo, pues se acercó a un gol (12-13, minuto 22) y empezó a disponer de posesiones para igualar el choque.

Las paradas de Álvaro de Hita y en general, el mejor banquillo de los locales marcó las diferencias en la recta final de la primera mitad. Sendos goles de Bernabéu y Aizen situaron por primera vez por delante a los de Puente Genil (15-14, minuto 27). Un tanto de Dani Pérez sobre la bocina provocó que la primera mitad concluyera con un empate a 16. José Cuenca, Paco Bernabéu y Dani Serrano fueron los mejores en ataque del cuadro pontanés hasta la llegada del descanso. El público local protestó en momentos puntuales algunas de las decisiones de los colegiados.

El Huesca empezó de nuevo la segunda parte con mejores sensaciones que los de Puente Genil (17-18, minuto 33). Pronto subió el listón de su defensa el Cajasol Ángel Ximénez, gracias a lo cual remontó el marcador con un parcial de 4-1 (21-19, minuto 37). Un parcial de 0-2 empató de nuevo el choque (21-21), entrándose entonces en una fase de intercambio de goles, ya que el Huesca también empezó a defender mejor.

Las posesiones claves

Un tiempo muerto del Huesca cambió la dinámica del choque. Un parcial de 0-2 le concedió a los oscenses una diferencia de dos goles (26-28, minuto 48). Los goles de Leandro Semedo evitaron entonces que la renta visitante creciera.

Paco Bustos pidió un tiempo que provocó la reacción de su equipo, pues logró darle la vuelta al partido con un parcial de 3-0 (30-29, minuto 52). El choque entró en el tramo decisivo con el Ángel Ximénez espoleado por su fiel afición. Los pontanos se acercaron a la victoria con un gol de Aizen en inferioridad (33-31, minuto 55). Un tanto de Dani Ramos a 15 segundos del final acabó decidiendo el choque.