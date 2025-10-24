Cajasol Ángel Ximénez: resultados y clasificación de la Liga Asobal de balonmano

El Cajasol Ángel Ximénez venció por 37-36 al Bada Huesca en su partido de la 7ª jornada de la Liga Asobal, un triunfo que le sirvió para consolidarse en la zona templada de la tabla. El equipo cordobés está inmerso en la Liga Asobal de balonmano de la temporada 25-26, competición en la que se encuentra por 13ª temporada consecutiva. El conjunto pontanés, entrenado por el cordobés Paco Bustos, aborda un curso en el que el objetivo es lograr la permanencia con la mayor holgura posible y acercarse a la octava plaza.

Todos los detalles de la jornada

El sistema de competición: Europa y los descensos

Un total de 16 conjuntos conforman la Liga Asobal del balonmano español. El campeonato regular tendrá su ecuador en diciembre, cuando se disputará la 15ª jornada. La liga parará en enero, para regresar en la primera semana de febrero, una vez finalizado el Europeo de selecciones. La fase regular concluirá el 30 de mayo. Los dos primeros conseguirán una plaza en Europa de cara a la campaña siguiente, el campeón en la Liga de Campeones y el segundo en la EHF European League. Los dos últimos perderán la categoría. El conjunto clasificado en el puesto 14 y el segundo de la División de Honor Plata jugarán una promoción a ida y vuelta los días 3 y 7 de junio, con el premio de una plaza en la Asobal de cara a la siguiente campaña para el ganador.

Los cuatro primeros a la conclusión de la primera vuelta jugarán la Copa de España –anteriormente llamada Copa Asobal- los días 7 y 8 de febrero. El ganador de esta competición conseguirá una plaza en la EHF European League de la campaña 26-27.

La Final a 8 de la Copa del Rey se jugará del 5 al 7 de junio. El ganador de la competición obtendrá una plaza en la EHF European League de la campaña 26-27.