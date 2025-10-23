La RFEF aplaza el encuentro entre el Lorca Deportiva y Salerm Puente Genil

Tras varios días de incertidumbre, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido suspender y aplazar el encuentro Lorca Deportiva-Salerm Puente Genil, correspondiente a la jornada 8 del grupo 4 de Segunda Federación que debía disputarse este fin de semana, hasta una nueva fecha que será determinada por el órgano competicional.

La RFEF ha comunicado que ambos clubes dispondrán de un día hábil de audiencia para proponer, de mutuo acuerdo, una posible fecha de celebración del partido.

Antecedentes de la situación

El conflicto se origina a raíz de las obras de resiembra del césped natural del Estadio Francisco Artés Carrasco, campo principal del CF Lorca Deportiva, que permanece cerrado desde el 29 de septiembre y está previsto que se mantenga así, al menos, hasta el próximo 29 de octubre.

El club lorquino, al no poder utilizar su instalación habitual, había solicitado en su momento la autorización para disputar sus encuentros como local en el Estadio El Rubial, de Águilas, lo que fue aprobado por la RFAF mediante resolución de 23 de septiembre, designando dicha instalación como campo alternativo para el resto de la temporada.

Sin embargo, el problema se agravó cuando El Rubial también quedó inhabilitado durante el mismo periodo por trabajos de resiembra, lo que ha dejado al Lorca Deportiva sin escenario disponible para acoger el compromiso ante el conjunto pontanés.

Intentos de solución

El club lorquino presentó el 13 de octubre una solicitud formal de aplazamiento del partido y, posteriormente, el 14 de octubre, ambas entidades acordaron proponer como nueva fecha el 3 de diciembre de 2025, condicionada a su posible eliminación de la Copa del Rey.

En los días siguientes, el Lorca Deportiva amplió su solicitud incluyendo un listado de otros campos consultados, todos con resultado negativo en disponibilidad o condiciones. Finalmente, el 17 de octubre propuso celebrar el encuentro en el Estadio San Miguel de Pulpí (Almería), instalación del Club Atlético Pulpileño, adjuntando la cesión correspondiente para el sábado 25 de octubre.

No obstante, la RFEF requirió al club a que designara un campo de juego dentro del ámbito territorial de su federación autonómica, solicitando además la colaboración de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia para localizar un campo apto para la categoría.

El 21 de octubre, el Lorca Deportiva insistió en su petición de autorización excepcional para jugar en Pulpí, mientras que la Federación murciana informó de la indisponibilidad de instalaciones adecuadas en la zona y respaldó la excepcionalidad de la propuesta, dada la particular situación competicional del club.

Resolución del órgano competicional

Ante la persistencia de estas circunstancias y la imposibilidad de disputar el encuentro en las fechas y campos previstos, la RFEF ha decidido suspender y aplazar oficialmente el partido, dejando en manos de ambos clubes la posibilidad de consensuar una nueva fecha, que será ratificada próximamente por la Federación.