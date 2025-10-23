Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | Asobal

El Cajasol Ángel Ximénez intentará dar un salto en la tabla frente al Huesca

El conjunto pontanés recibirá a uno de los conjuntos que lucharán por la permanencia en la Asobal

David Estepa controla un balón.

David Estepa controla un balón. / BM PUENTE GENIL

José Saldaña

Puente Genil

El Cajasol Ángel Ximénez encara este viernes su encuentro de la séptima jornada de la Liga Asobal de balonmano. El conjunto pontanés recibirá en el Alcalde Miguel Salas al Bada Huesca a partir de las 20.30 horas. Los catalanes Albert Pérez y Daniel Toro serán los colegiados del encuentro. Los árbitros serán dos debutantes en la máxima categoría que en Puente Genil dirigirán su quinto partido en la élite.

El choque enfrentará a dos equipos de los llamados de la misma liga, por lo que el pronóstico se presenta incierto, ya que lo lógico sería que la igualdad fuera la tónica predominante. Los de Paco Bustos ejercerán de favoritos al jugar con el apoyo de su afición.

El partido de este viernes medirá a dos equipos que en la pasada campaña tuvieron que esperar hasta la última jornada para conseguir la permanencia. Hablamos de dos conjuntos que han renovado mucho sus plantillas con respecto a las de la pasada temporada. El balance actual favorece al Ángel Ximénez en los partidos jugados en la localidad pontana, ya que hasta el momento ha sumado seis victorias, dos empates y cuatro derrotas.

José Cuenca intenta un pase.

José Cuenca intenta un pase. / BM PUENTE GENIL

Un arranque de Liga positivo

Los pontaneses llegan a este partido con los deberes hechos en el tramo inicial de la temporada, ya que han sumado seis puntos en otros tantos partidos, gracias a las victorias conseguidas sobre el Caserío Ciudad Real, Rebi Cuenca y Nava. Mejorar la efectividad en los lanzamientos, reducir el número de pérdidas de balón y subir la intensidad serán las claves para anotarse la victoria en este partido.

La novedad para este partido podría ser la presencia del egipcio Youssef Ahmed, con lo que debutaría en las filas pontanas. Domingo Luis Mosquera tendrá que esperar, pues todavía se encuentra recuperándose de la lesión de larga duración que sufrió.

El Bada Huesca llega a Puente Genil con tres puntos en su zurrón, logrados con su victoria frente al Villa de Aranda (28-25) y el empate cosechado en su pabellón frente al Caserío Ciudad Real (29-29). El conjunto aragonés cuenta con un equipo compensado en todas sus líneas, en donde destacan nombres como Dani Pérez, Tchitombi, Parera, los hermanos Cordies y los dos porteros: Decsi y el exjugador del Ángel Ximénez Ben Tekaya.

