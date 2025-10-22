El Starlabs Morón deja al Coto Córdoba fuera de la Copa de España

El Coto Córdoba de Baloncesto dijo adiós a su participación en la Copa de España al perder por 91-82 en la cancha del Starlabs Morón. De esta forma se despidió de la competición copera en dieciseisavos de final. Un parcial de 18-4 en el último cuarto enterró las opciones cordobesas de victoria.

El choque arrancó con el Morón imprimiéndole una marcha más al juego, espoleado por una afición que poblaba las gradas del pabellón Alameda (10-4, minuto 4). Pronto igualó el Coto el nivel de intensidad del conjunto local, lo que impidió que crecieran las diferencias. Pablo Sánchez lideró la segunda unidad de los cordobeses en el primer cuarto, que acabó con el marcador en 24-18.

Seis puntos del propio Sánchez en el inicio del segundo cuarto empataron el choque (26-26, minuto 12). La remontada cordobesa la completó Ndiaye con una canasta bajo el aro a pase de Gonzalo Orozco (30-32, minuto 15). El partido iba tomando color cordobés con el paso de los minutos. Dos triples de Fernando Bello ampliaron la renta del Coto a seis puntos (40-46, minuto 20). Tres tiros libres anotados por un muy vigilado Black dispararon a un Coto que se marchó al descanso con nueve puntos de ventaja (40-49). Un parcial espectacular de 16-31 en este cuarto había cambiado la dinámica del partido. Los de Gonzalo Rodríguez terminaron la primera parte con un gran porcentaje del 50% de acierto en triples (4 de 8).

Liam Sorensen intenta superar a un rival. / AJ González

El Morón busca la remontada

La historia del inicio del primer cuarto se repitió en el comienzo del tercero. El Morón salió con más energía y concentración a la pista, lo que permitió apretar el marcador (50-52, minuto 24). A los cordobeses se les hizo por momentos de noche en ataque, hasta perder la iniciativa en el marcador (60-56, minuto 28) con un parcial de 20-7 del Morón. Dos triples seguidos de Guemeta cortaron la mala racha de los cordobeses (63-64, minuto 29). El tercer cuarto terminó con los cordobeses cuatro puntos por delante (65-69).

Un parcial de 2-5 situó a los cordobeses con una jugosa renta de siete puntos en el comienzo del último cuarto (67-74, minuto 32). Las pérdidas de balón (15) castigaron a un Coto que vio a su rival acercarse a su rival un punto (75-76, minuto 35). Antonio Burgos culminó la remontada del Morón con cinco puntos seguidos (80-76, minuto 36). Un Morón muy acertado desde el triple dejó al Coto al borde de la derrota (85-78, minuto 38). El equipo moronense ya supo controlar el choque para llevarse el triunfo. Al Coto se le vio perdido sobre la cancha en las acciones que decidieron el choque.