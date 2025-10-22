El Salerm Puente Genil, a la espera de conocer cuándo jugará ante el Lorca Deportiva

El Salerm Puente Genil vive una semana de incertidumbre. A falta de pocos días para la disputa de la octava jornada de Segunda RFEF, el conjunto pontanés aún no sabe con certeza cuándo ni dónde jugará su próximo partido ante el Lorca Deportiva, previsto inicialmente para el sábado 25 de octubre.

El motivo se encuentra en los problemas logísticos que atraviesa el conjunto lorquino, que todavía no dispone de campo donde disputar el encuentro debido a las obras de resiembra del césped del estadio Artés Carrasco, su habitual feudo.

A la espera de la Federación

Desde el Salerm Puente Genil confirman que, a día de miércoles, no han recibido comunicación oficial por parte de la Real Federación Española de Fútbol sobre el horario ni el lugar donde se disputará el encuentro. Ante esta falta de información, los rojinegros ven con dificultades la planificación deportiva y logística del viaje.

Acción del partido entre el Salerm y el Real Jaén en el Manuel Polinario. / Real Jaén

Por su parte, el Lorca Deportiva atraviesa una situación compleja. La entidad murciana solicitó formalmente a la Federación el cambio de fecha del partido, al no disponer de instalaciones para acoger el choque ante el conjunto pontanés. El Artés Carrasco, su estadio principal, se encuentra actualmente en proceso de resiembra, lo que impide su uso durante las próximas semanas.

Ante esta situación, el club lorquino ha contactado con diferentes equipos de la región para encontrar una solución temporal. Con este panorama, ahora la posibilidad de disputar el encuentro en el Estadio San Miguel de Pulpí (Almería), una instalación que ya ha acogido partidos de categoría nacional y que reúne las condiciones necesarias para albergar el choque de esta jornada en el Grupo 4 de Segunda RFEF. No obstante, a falta de confirmación oficial, esta opción aún se encuentra en estudio y dependerá de la autorización federativa y de la disponibilidad del recinto.

Incomodidad para el Salerm

La incertidumbre no solo afecta al club local. En Puente Genil esta falta de claridad altera la preparación del partido, sobre todo en aspectos como el desplazamiento, la concentración o la planificación física. A nivel deportivo, el Salerm llega a la cita tras empatar con el Real Jaén (1-1).

La Federación Española de Fútbol deberá pronunciarse en las próximas horas para determinar si el encuentro se mantiene el fin de semana o se aplaza. Todo apunta a que en las próximas 24 o 48 horas podría haber una resolución definitiva, ya que ambos clubes necesitan tiempo para planificar la jornada.