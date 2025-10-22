El Rahi Sepisur Adesal lucha sin suerte ante un Morvedre superior y cae en la Copa de la Reina

El Rahi Sepisur Córdoba Adesal puso fin a su trayectoria en la Copa de la Reina de balonmano al caer por 25-33 frente al Morvedre. El conjunto valenciano, que milita en la máxima categoría, impuso su mayor calidad y banquillo para llevarse la victoria. Las cordobesas fueron de más a menos a lo largo del encuentro.

Las fuensantinas vivieron sus mejores momentos en los instantes iniciales (6-4, minuto 10). La reacción valenciana le dio la vuelta al marcador (6-7, minuto 12). El Adesal aguantaba con el marcador igualado ante un rival superior. Un parcial demoledor de 1-6 en los últimos ocho minutos de la primera parte dejaron a las cordobesas a cinco goles de su adversario. Al descanso perdía por 11-16 un Adesal que pagó su escasez de banquillo en la recta final de la primera parte.

El Morvedre rompe el partido

Las jugadoras que entrena Rafa Moreno apretaron en defensa en el comienzo de la segunda parte. Sin embargo, varios errores le costaron un parcial de 0-5 (16-25, minuto 44) y enterrar con ello sus opciones de victoria. Con el partido decidido, las levantinas llegaron a ganar por once goles (22-33, minuto 58).

Los dos técnicos dieron entrada a todas a sus jugadoras disponibles en unos últimos minutos intrascendentes, pues el Morvedre ya tenía amarrada la victoria. La baja de la pivote alicantina Andrea Roda la acuso el Adesal contra un adversario con jugadoras con más envergadura. El Adesal tendrá por tanto que volver a centrarse en la Liga, competición en la que aspira a luchar por el ascenso a la División de Honor. Precisamente el próximo sábado a las 18.00 horas visitará la complicada cancha del Soliss Pozuelo de CVA.