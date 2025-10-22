Javier de Juan presidirá al nuevo Córdoba Rugby Unión

La nueva temporada va a traer consigo varias novedades en el rugby provincial. El primer cambio importante ha sido la unión de los dos clubes de la ciudad de Córdoba, el Mezquita Rugby Club y el Club de Rugby Córdoba. La nueva entidad contará con categorías que irán desde la sub 6 hasta la sénior.

Javier de Juan, el mejor jugador de rugby que ha dado la provincia, va a presidir al nuevo referente de este deporte en Córdoba. De Juan fue jugador del CR Córdoba, del Ciencias (Sevilla) y del Independiente Santander, además de internacional con España en rugby a 15 y rugby a 7. De Juan se ha rodeado de antiguos jugadores y directivos para darle un impulso importante a este proyecto.

Otra novedad ha llegado con el uso de las instalaciones, ya que los conjuntos séniors masculino y femenino han pasado a entrenar en el césped de San Eulogio, ahora adecuado para la práctica de este deporte, pues cuenta incluso con sus líneas pintadas.

Carlos de la Torre entrenará al sénior de la Segunda Regional

Más cambios se han producido en los banquillos, pues Carlos de la Torre, quien fuera en su momento entrenador de Javier de Juan y de centenares de jugadores cordobeses, ha vuelto a formar parte del organigrama técnico de la nueva entidad. En concreto entrenará a los séniors de la Segunda Regional.

El conjunto sénior masculino, que milita en la Segunda Regional, debutará el próximo domingo, 26 de octubre a las 13.30 horas en la Liga viajando a Sevilla para enfrentarse al Club de Amigos del Rugby.