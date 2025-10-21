El Valle del Guadiato calienta motores para su cuarto Rallye Comarcal

El rugido de los motores volverá a escucharse en el norte de la provincia. El Rallye Valle del Guadiato afronta su cuarta edición convertido ya en una de las pruebas de referencia del calendario andaluz, una cita que conjuga pasión por el automovilismo, promoción turística y dinamización comarcal. La competición se celebrará los días 14 y 15 de noviembre y recorrerá 520 kilómetros acumulados entre tramos cronometrados y de enlace.

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogió este martes la presentación oficial del evento, que cuenta con la organización del comité local y el respaldo de la institución provincial, la Mancomunidad del Valle del Guadiato, los ayuntamientos de la zona y la Federación Andaluza de Automovilismo.

El delegado de Deportes de la Diputación, Antonio Martín, destacó que la prueba «se ha consolidado en muy poco tiempo como un referente provincial y regional», subrayando el incremento de público y la mejora técnica en cada edición. «Desde la Diputación estamos muy satisfechos de impulsar una cita que vuelve a poner a Córdoba en el foco del automovilismo y que genera un importante impacto económico y turístico», señaló.

En la misma línea, el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Obejo, Pedro López, puso en valor el carácter promocional del rallye: «Eventos como este suponen una oportunidad para dar a conocer nuestros pueblos, su riqueza natural y su gastronomía».

Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso Borbalán, recordó que el Rallye del Valle del Guadiato «ya ha sido catalogado como la mejor prueba del Campeonato de Andalucía de Rallyes de Tierra, gracias al esfuerzo del comité organizador y al apoyo institucional».

Los detalles de la prueba

El responsable del comité organizador, Rafael Madueño, detalló los aspectos técnicos: el recorrido incluirá tres tramos matinales que discurrirán por Belmez, Villaviciosa y Obejo, mientras que por la tarde los pilotos competirán en Espiel, Villaharta y de nuevo Villaviciosa.

Con el plazo de inscripción abierto hasta el 7 de noviembre, la organización espera alcanzar los 80 pilotos participantes. Además, se ha hecho un llamamiento a los aficionados para que disfruten del espectáculo con responsabilidad, respetando los espacios naturales de la sierra y las normas de seguridad.