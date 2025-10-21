Reto exigente para el Coto Córdoba en la cancha del Starlabs Morón

El Coto Córdoba de Baloncesto, que en la Liga no para de sumar victorias, volverá este miércoles a la competición, pero ahora para continuar su trayectoria en la Copa de España. De esta forma jugará el segundo de los tres partidos que tiene en su agenda en un intervalo de ocho días, ya que el pasado domingo visitó al Caja87 y el próximo domingo recibirá al CB Jaén en Vista Alegre.

El conjunto blanquiverde visitará a las 20.00 horas la cancha del Starlabs Morón en un partido de dieciseisavos de final de la Copa de España. La eliminatoria se jugará a un encuentro en el pabellón municipal Alameda.

El Coto Córdoba se ganó una plaza en la segunda ronda de la Copa tras sumar dos victorias y una derrota en la primera fase, en la que se enfrentó en un grupo a los otros tres equipos andaluces de la Segunda FEB. Precisamente, la única derrota la encajó en Morón (78-75), en la última jornada y con los de Gonzalo Rodríguez ya virtualmente clasificados.

Un partido entre dos rivales en un buen momento

El encuentro medirá a dos equipos que se encuentran en un buen momento. El Coto Córdoba marcha segundo en el Grupo Oeste de la Segunda FEB al ser uno de los tres equipos que cuenta sus tres choques por victorias. El Morón, que viene de bajar la pasada temporada en la Primera FEB, aparece en el sexto puesto con dos triunfos y una derrota.

La victoria en el partido de Morón le serviría al Coto para recibir en la próxima eliminatoria a un conjunto de la Primera FEB, pues se mediría en los octavos al ganador del Melilla Ciudad del Deporte-Caja Rural CB Zamora, dos escuadras de la segunda categoría nacional.

El choque se le presenta complicado al Coto Córdoba, pues el Starlabs Morón es un conjunto difícil de derrotar en su cancha del Alameda. Gonzalo Rodríguez tendrá que afinar con las rotaciones para mantener en todo el momento el mayor nivel posible sobre la cancha. Por el momento está logrando imponer la profundidad de su banquillo para llegar más fresco al último cuarto y allí sentenciar los partidos. Frente al Morón tendrá por delante un nuevo reto.