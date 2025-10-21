El Rahi Sepisur Córdoba Adesal afronta un desafío ante el Morvedre

El Rahi Sepisur Adesal hará este miércoles un parón en su trayectoria liguera en la División de Honor Oro de balonmano para afrontar su estreno en la Copa de la Reina. El conjunto que entrena el cordobés Rafa Moreno recibirá al BM Morvedre. El partido comenzará a las 20.30 horas en el pabellón municipal La Fuensanta.

El conjunto cordobés recibirá a un equipo valenciano que milita en la máxima categoría, la División de Honor Élite, liga en la que se encuentra luchando por la permanencia. La eliminatoria se jugará a un partido en el pabellón fuensantino.

El Adesal llega a este partido tras una semana de descanso en la Liga por la disputa de encuentros de las selecciones nacionales. Hoy intentará dar la sorpresa frente al Morvedre, sin la presión de la Liga y con la motivación de intentar derrotar a un adversario de la máxima categoría. Las cordobesas saltarán a la pista con la intención de sorprender a su rival en los primeros minutos y de controlar el ritmo del partido.

Con toda la plantilla disponible

Rafa Moreno contará en principio con la baja de la pivote Andrea Roda, que saltó a la cancha en la derrota en la Liga frente al Ikasa Madrid (28-30), pero que ahora sufre unos problemas de espalda.

Jugadoras como Lucía Vacas, Ángela Ruiz o Carla Rebelles tendrán que competir a su máximo nivel si quieren derrotar a un rival del nivel del Morvedre.