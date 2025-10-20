El Trofeo Provincial de Motocross rugió de nuevo en Almodóvar del Río

El rugido de los motores volvió a escucharse con fuerza en Almodóvar del Río. El Circuito El Pinillo, uno de los templos del motocross andaluz, fue escenario este domingo del regreso del Trofeo Provincial de Motocross, que retomó la acción tras el parón estival con una cita vibrante, marcada por la emoción, la intensidad y un ambiente de pura pasión sobre el barro.

Con más de un centenar de pilotos inscritos y la presencia de numerosos aficionados -favorecida por el estreno de la venta de entradas online-, la jornada resultó una auténtica fiesta del motor. La organización, a cargo del Club Deportivo Motocross y Offroad de Córdoba junto a la Peña Motociclista de Almodóvar, volvió a demostrar el gran nivel del campeonato, que ya enfila su recta final antes de la última prueba en Priego de Córdoba.

Morillo, dominador en MX1

La categoría reina, la MX1, ofreció un espectáculo a la altura. José María Morillo, del CD Moto Club Sanluqueño, firmó un doble triunfo incontestable en las dos mangas. En la primera, superó a León Carlos Toledano (CD Motor Club El Arenal) y a Pedro Jesús Herrera (Moto Club El Titi), mientras que en la segunda repitió victoria, esta vez con Herrera segundo y Víctor Beltrán (CD Motoclub Aleser) tercero. Un pleno de autoridad que le valió para conquistar la general del fin de semana.

En MX2, Jaime Borrego (CD TRT Race Service) dominó con claridad ambas mangas por delante de Julio Molina (CD MX Jareños) y Javier Pulido (Moto Club Escudería Eduardo Castro). La regularidad fue también la clave en MX3, donde Francisco Navarro (Moto Club El Titi) se impuso en sendas tandas, seguido de César Fernández (Peña Motociclista Oscense) y Álvaro Jesús Gallegos (Peña Motociclista Almodóvar).

En MX4, José Francisco Gutiérrez (Moto Club El Titi) calcó victorias en las dos mangas, superando a José Madueño (Moto Club Ceuta) y Diego Paradela (CD Moto Rebufo Chiclana).

Espectáculo entre aficionados y jóvenes promesas

El apartado de Aficionados MX1 tuvo como protagonista a Sergio Jiménez (CD Mata Racing Andalucía), que se llevó el doblete por delante de Pedro Daniel Martins (Moto Club Valverdeño) y Jaime Benavente (CD Motoclub MX Fuentes). En MX2 Aficionados, el pulso entre Adrián Muñoz (CD Motocross y Offroad Córdoba) e Iván Sánchez (Moto Club Almonte) se resolvió con reparto de triunfos, mientras que Miguel Ángel Aragón (Moto Club Las Záguilas) completó el podio.

Entre los más jóvenes, Chema Ocampos (CD Motor Club El Arenal) volvió a brillar en MX85, imponiéndose en las dos carreras ante Álvaro Urbano (Moto Club Valverdeño) y Damián Mancera (CD Moto Club Villa de Ojén). En MX65, el duelo entre Óscar Martínez (Moto Club Calalberche) y Ramón Bernardo Campos (CD Motor Club El Arenal) se saldó con una victoria por manga para cada uno.

Por su parte, en MX50, el triunfo global fue para Gabriel Oliveira (Moto Club Valverdeño), tras imponerse en la general por delante de Manuel García (CD Motoclub Alhaurino) y Samuel Pendón (CD Moto Club Villa de Ojén).

Lance de una de las pruebas en el Circuito El Pinillo de Almdóvar del Río. / córdoba

Las clásicas

El espectáculo se completó con las categorías Clásicas, donde Aitor Solís (CD Motonavo) dominó la EVO-85 por delante de Antonio Paricio (Moto Club Escudería Eduardo Castro). En EVO-90, José Manuel Alcalá (Moto Club Posadas) repitió victoria en ambas mangas frente a José Villanueva (MotoClub MXBonilla), mientras que en Súper EVO, el dominio correspondió a Manuel Ramírez (MotoClub MXBonilla), seguido por José María Pont (CD Motor Club El Arenal) y José Luis Nieto (MotoClub MXBonilla).