Consternación en Hornachuelos por el fallecimiento de un corredor en la Ruta de la Miel

La localidad de Hornachuelos vive horas de profunda tristeza tras el fallecimiento de un joven corredor de 22 años que participaba en la Ruta de la Miel, una de las pruebas deportivas más emblemáticas del panorama provincial. El deportista se sintió indispuesto justo antes de cruzar la línea de meta y fue atendido de inmediato por los servicios médicos presentes en la cita, que activaron de urgencia el protocolo sanitario.

El corredor fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció horas después.

Desde el Ayuntamiento de Hornachuelos se ha emitido un comunicado en el que se expresa el «más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros», además de agradecer la rápida intervención de los servicios de emergencia. «La Ruta de la Miel es un evento deportivo muy querido por nuestro municipio, y este triste suceso ha causado una profunda consternación entre la organización, los voluntarios y toda la comunidad local», señaló la institución.

El consistorio y la organización del evento han mostrado su apoyo a los allegados del joven en estos momentos de dolor, en una jornada que, marcada por la tragedia, queda grabada en la memoria del deporte melojo.