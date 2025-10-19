Verstappen logra la pole en Austin y McLaren ya 'tiembla'

Max Verstappen saldrá desde la pole este domingo (21:00 horas) en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto neerlandés ha sido el más rápido en una clasificación marcada por el intenso calor en la pista del Circuito de las Américas de Austin y por la tensión en clave mundialista, propiciada por su victoria en la sprint matinal y el accidente de los dos McLaren.

El vigente campeón está en racha, a 55 puntos del Oscar Piastri y a 33 de Lando Norris y mañana tendrá otra oportunidad para seguir recortando diferencias a sus rivales por el título.

Carlos Sainz y Fernando Alonso no han tenido opción de pelear por la pole, pero sí se han exprimido al máximo con Williams y Aston Martin, respectivamente, para alcanzar la decisiva Q3. El madrileño, que ha sido tercero en el sprint, partirá noveno en parrilla, mientras que el asturiano lo hará desde la décima posición.

Susto de Hadjar

La clasificación ha arrancado con bandera roja a los ocho segundos, tras un fortísimo accidente de Hadjar en la curva 6 del COTA, por fortuna sin consecuencias para el rookie francés del VisaRB.

Sin tiempo para lamentos, después del accidente en la sprint, Oscar Piastri y Lando Norris han vuelto a pista con más presión y decididos a frenar la remontada de Max Verstappen.

“¿Vas a hacer algo distinto de cara a mañana? le han preguntado a Norris tras el descalabro de McLaren. “Sí, salir en pole”, ha espetado. Sin embargo, había que ratificarlo en pista y no era fácil. La ‘qualy’ se ha desarrollado en condiciones extremas, con 50 grados en el asfalto y con Verstappen crecido.

La Q1 no ha deparado grandes sorpresas. Hülkenberg, que ayer fue muy competitivo, colocando el Sauber en cuarta plaza, ha marcado la primera referencia; Alonso ha mejorado su tiempo y Verstappen y Leclerc (1.33.5) han batido al asturiano, mientras Norris ha tenido que corregir un error que casi le cuesta otro accidente.

Verstappen ha pasado a la siguiente ronda como el más rápido (1.33.2) por delante de los Mercedes, con Piastri y Norris lejos, 12º y 13º, precedidos por Alonso y Sainz, que han abortado su última vuelta para reservar un juego nuevo de neumáticos.

Eliminados a las primeras de cambio, Bortoleto, Ocon, Stroll y Albon, además de Hadjar. El compañero de Alonso, penalizado con 5 puestos en parrilla tras su toque con Ocon en el sprint, partirá último en la parrilla del domingo.

Alonso y Sainz, a Q3

Los quince ‘supervivientes’ han abordado la segunda criba con gomas nuevas. Sainz ha comenzado fuerte, marcando una sólida primera vuelta para situarse segundo provisional, precediendo a Alonso. Norris ha lanzado un primer aviso, pero Verstappen le ha replicado con máxima contundencia (1.32.701) y también los Ferrari han dicho la suya, con Leclerc batiendo a Lando y Hamilton cuarto.

Max, con la misión cumplida para Q3, se ha quedado en el garaje. Leclerc y Norris no han rebajado su crono y Alonso y Sainz han pasado sin apuros a la batalla final. Hülkenberg, menos efectivo que el viernes, ha encabezado el grupo de pilotos descartados en esta ronda, junto a Lawson, Tsunoda y los Alpine de Colapinto y Gasly.

La pole, para Max

Russell, vencedor en Singapur, ha 'volado' en su primera vuelta lanzada para anotarse un crono (1.32.9) que le daba la pole provisional. Norris ha superado al de Mercedes, pero su alegría ha durado solo lo que ha querido Verstappen, que ha completado un espectacular giro (1.32.510), cuatro décimas más rápido que el piloto de McLaren, mientras Piastri seguía desaparecido (7º).

El último asalto no ha cambiado la situación. Nadie ha podido con Verstappen. Aunque le han faltado 2 segundos para poder hacer un segundo intento, el neerlandés ha conquistado su séptima pole position de la temporada y mañana tendrá otra oportunidad de recortar diferencias con sus rivales 'papaya'.

Norris ha tenido que conformarse con la segunda plaza de parrilla, Leclerc saldrá tercero ante Russell y Piastrio lo tendrá más difícil desde la sexta plaza., con Sainz y Alonso cerrando el 'top 10'-