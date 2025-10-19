Sergio Ortiz y Lola Chiclana ganan y baten los récords de la CP Ruta de la Miel

La popular carrera Ruta de la Miel ya tiene ganadores en su 26ª edición. Los triunfos los consiguieron el carloteño Sergio Ortiz (Trotasierra) y la jienense de Úbeda Lola Chiclana (Trops Cueva de Nerja), ambos con nuevos récords de la prueba.

El triatleta carloteño Sergio Ortiz era el favorito en la categoría masculina y cumplió con los pronósticos. En la meta venció con una marca de 52.28 minutos, nuevo récord de la prueba que tenía el lucentino del Trotasierra Antonio Montero con un crono de 53.11, por lo que Ortiz lo rebajó en nada menos que 43 segundos.

También lograron unos excelentes tiempos los siguientes en la meta. El montilano Jesús Alguacil (Runners Pura Cepa) terminó segundo con 55.08 minutos. El podio lo completó Rubén Álvarez (Trotasierra) con 55.28. Diego Tirado concluyó cuarto con 56.19.

Rubén Álvarez (tercero), Sergio Ortiz (primero) y Jesús Alguacil (segundo), en la meta de la carrera de Hornachuelos. / Antonio Raya

Lola Chiclana gana con una marca espectacular

La jienense de Úbeda Lola Chiclana era la atleta llamada a llevarse la victoria. Desde los primeros metros impuso un fuerte ritmo que acabaron dándole el triunfo. También mejoró el récord de la Ruta de la Miel, pues con su crono de 1.03.35 rebajó en 55 segundos la plusmarca que poseía la sevillana de Mairena del Alcor Carmen Gutiérrez desde la pasada edición (1.04.31). La propia Gutiérrez concluyó segunda con una marca en esta ocasión de 1.05.34. Yolanda Villalba (Trotasierra) concluyó tercera con 1.08.08 y Yolanda López (Trotasierra) cuarta con 1.08.35.

Una edición marcada por el calor

La edición número 26 de la Ruta de la Miel ha estado marcada por el calor, lo que ha endurecido más si cabe los últimos metros de la carrera reina, que cuenta con unas exigente rampas.

El Ayuntamiento de Hornachuelos y el club Trotasierra han trabajado conjuntamente para que todo saliera a la perfección. Mucho ambiente hubo en la zona de meta, pues centenares de aficionados llenaron la grada de la pista de atletismo meloja.