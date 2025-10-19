El Salerm Puente Genil firma el empate con el Real Jaén en el Manuel Polinario

El Salerm Puente Genil y el Real Jaén firmaron un empate justo (1-1) en un partido intenso, equilibrado y con el sello propio de dos equipos recién llegados a la Segunda RFEF, dispuestos a demostrar que tienen nivel para consolidarse en la categoría. Los pontaneses se adelantaron antes del descanso con un gol de Cacho, pero un tanto tempranero de Bernardo nada más comenzar la segunda parte acabó repartiendo los puntos en el Manuel Polinario.

Un inicio con advertencia visitante

El encuentro comenzó con ritmo alto y sin tiempo para el tanteo. A los cinco minutos, el Real Jaén avisó de sus intenciones con un cabezazo de Agus Alonso que obligó a Benito del Valle a intervenir para evitar el primer gol del partido. El conjunto visitante entró mejor al duelo, con una ligera superioridad en la posesión y buscando generar peligro por las bandas.

El Salerm, sin embargo, supo reaccionar. Con el paso de los minutos, los rojinegros fueron asentándose en el campo, recuperando terreno y mostrando la solidez que los caracteriza en casa. El equipo de Álvaro Cejudo esperó su momento, manteniendo el orden.

Pese a que el Jaén volvió a probar fortuna con un disparo lejano de Adri Paz, fueron los locales quienes golpearon primero. En el minuto 39, Cacho culminó una jugada colectiva con un disparo preciso dentro del área que batió a Rabanillo y puso el 1-0 en el marcador. El tanto desató la alegría en el Manuel Polinario, que veía cómo su equipo tomaba ventaja tras una primera mitad de mucho esfuerzo. Con esa mínima diferencia se llegó al descanso.

Acción del partido entre el Salerm y el Real Jaén en el Manuel Polinario. / Real Jaén

Reacción inmediata del Jaén

Nada más comenzar la segunda parte, el partido cambió de rumbo. El Real Jaén, que había salido decidido a buscar el empate, lo encontró rápidamente. En el minuto 46, Bernardo aprovechó una jugada bien elaborada para rematar con acierto y establecer el 1-1. Fue un golpe duro para el Salerm, que apenas tuvo tiempo de asentarse tras la reanudación.

A partir de ese momento, el guion fue claro: los pontaneses tomaron la iniciativa y los jienenses defendieron con orden. Los de Álvaro Cejudo, adelantaron líneas y comenzaron a generar llegadas. Montenegro y Cacho lo intentaron con insistencia, pero se toparon con una defensa lagarta bien colocada y con un Rabanillo que mostró seguridad bajo palos.

Con el paso de los minutos, el dominio local se hizo más evidente. En el 71’, Juanjo Carmona rozó el tanto con un remate que se marchó por encima del larguero. El Salerm crecía y el Jaén se veía obligado a resistir. Los cordobeses movieron el banquillo para refrescar el ataque, mientras la grada empujaba en busca del gol de la victoria.

En los compases finales, el conjunto pontanés dispuso de una oportunidad clarísima. En un saque de esquina, Marcos Pérez conectó un cabezazo que obligó a Rabanillo a realizar una buena intervención, evitando el segundo tanto local. Fue la última gran ocasión antes del pitido final, que certificó el empate.

Y con el 1-1 final, el Salerm se queda una vez más con cierta sensación agridulce, aunque también con la tranquilidad de seguir sumando y manteniendo su buena línea en el arranque de temporada.