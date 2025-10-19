El rodillo del Cajasol Ángel Ximénez acaba con el Nava

El Ángel Ximénez Puente Genil se llevó de Nava de la Asunción un merecido triunfo (24-30), en un partido que dejó al equipo local anclado en la zona baja de la clasificación, después de sumar tan solo una victoria en seis encuentros. Los pontaneses ganaron con merecimiento en este choque de la sexta jornada de la Liga Nexus Energia Asobal de balonmano.

Desde el inicio, el marcador fue favorable al conjunto cordobés, primero con la aportación de Álvaro de Hita en la portería y con la capacidad en ataque de Leandro Semedo y Mario Dorado, para adquirir una máxima renta de cinco goles (6-11) en el minuto 18, sin que le afectara puntualmente la temprana expulsión del portugués Thiago Sousa.

Desde el banquillo encontró soluciones Álvaro Senovilla, junto al despertar del guardameta Dimitiy Patovski, reduciendo el margen hasta un 9-11 y desaprovechando ataques para acercarse aún más, lo que aprovechó Puente Genil para volver a ensanchar la renta al descanso (11-15).

Mario Dorado realiza un lanzamiento desde los siete metros. / Daniel Pérez

El Ángel Ximénez se escapa

El 0-3 de salida en la reanudación llevó la ventaja a los seis goles que los segovianos acortaron desde el acierto en el extremo del francés Lufuanitu -autor de 7 dianas, todas ellas en la segunda mitad-, pero sin que la renta bajara de los tres goles.

Con un marcador de 15-22, la entrada del guardameta brasileño Martins reactivó a su equipo que soñó, todavía con diez minutos por delante, con la posibilidad de un final igualado, pero Puente Genil encontró en el pivote al cubano Claudio Ramos para llevarse una victoria que compensó el tropiezo de la jornada anterior ante Ademar y le permitió coger aire con la zona baja.

El conjunto de Puente Genil se ha vuelto así a asentar en la zona templada de la tabla clasificatoria. Las dos victorias que ya ha sumado como visitante le ha aportado cuatro puntos claves para asentar el proyecto deportivo de la próxima temporada.

El regreso al Alcalde Miguel Salas

El próximo viernes regresará al Alcalde Miguel Salas, ya que entonces recibirá al Bada Huesca. Entonces dispondrá de una excelente oportunidad de alargar su racha positiva, pues se medirá a un conjunto que se encuentra en la zona baja de la tabla clasificatoria.