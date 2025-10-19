Automovilismo
Resultados y clasificación tras el Gran Premio de Estados Unidos
Un Verstappen impecable se impone en Austin y recorta distancias con los McLaren
Redacción
El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó el Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).
Verstappen, de 28 años, firmó su sexagésima octava victoria en la F1 -la quinta del año- al ganar en Austin por delante del inglés Lando Norris (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que concluyó tercero.
[Consulta la clasificación del Mundial de Fórmula 1]
El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, fue quinto en una carrera que el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) acabó décimo.
Piastri lidera ahora el campeonato con 346 puntos, catorce más que Norris y con 40 sobre Verstappen; a falta de cinco Grandes Premios para el final.
Resultados del GP de Estados Unidos
- Max Verstappen
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
- Oscar Piastri
- George Russell
- Yuki Tsunoda
- Nico Hulkenberg
- Oliver Bearman
- Fernando Alonso
[Consulta el calendario de la temporada de F1]
Clasificación tras el GP de Estados Unidos
- Oscar Piastri — 346 puntos
- Lando Norris — 332 puntos
- Max Verstappen — 306 puntos
- George Russell — 252 puntos
- Charles Leclerc — 192 puntos
- Lewis Hamilton — 142 puntos
- Andrea Kimi Antonelli — 89 puntos
- Alexander Albon — 73 puntos
- Nico Hulkenberg — 41 puntos
- Isack Hadjar — 39 puntos
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- El hijo de Hernández-Mancha se casa en Córdoba
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- Cancelado el Cordobita Fest: la organización aplaza el evento a 2026
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Transportes aboga por mejoras de trazado en la N-432 a su paso por Córdoba con la duplicación en 'stand by'
- Puente avanza el inicio de la redacción del proyecto que eliminará las curvas de la cuesta del Espino
- La recaudación para traer al profesor cordobés de la UCO desde Vietnam llega casi a los 100.000 euros