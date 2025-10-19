El Coto Córdoba da un golpe de efecto en la pista del Caja87

El Coto Córdoba de Baloncesto logró una victoria de prestigio en la cancha del Insolac Caja87, uno de los conjuntos que como el cordobés aspiran a conseguir el ascenso a la Primera FEB. El bloque blanquiverde venció por 59-71, gracias sobre todo a un gran último cuarto en el que venció por 11-28. Este triunfo le permitirá al conjunto que entrena Gonzalo Rodríguez mantenerse entre el grupo de equipos del Grupo Oeste que no conoce la derrota.

El encuentro tuvo rachas de dominio en el juego para los dos equipos. La intensidad en defensa era alta, lo que provocaba que a ambos conjuntos les costara anotar con regularidad. Se notaba que era un derbi y que se medían dos equipos con aspiraciones de estar arriba en la tabla.

Los cordobeses empezaron perdiendo por 9-2 en el primer cuarto. Un parcial de 0-8 igualó las fuerzas (11-12, minuto 6). Por seis puntos ganaban los locales a la conclusión del primer cuarto. El Coto no se encontraba cómodo sobre la cancha. En el minuto 13 perdía por nueve puntos (27-18). Un parcial de 0-10 devolvió la igualdad al partido (27-28, minuto 16). Al descanso perdían los cordobeses por tres puntos (33-30).

La lucha por el rebote

El tercer cuarto arrancó con la misma dinámica de igualdad de la primera parte. Los cordobeses se mostraban superiores en el rebote pero no eran capaces de mantener una regularidad en la anotación. El local Nolan Bertain sufrió una grave lesión que provocó que el partido estuviera parado varios minutos. El Caja87 estiró en la reanudación la diferencia hasta los cinco puntos (48-43), marcador con el que acabó el tercer cuarto.

El Coto Córdoba ganó en la pasada campaña en esta pista gracias un gran último cuarto. La historia se volvió a repetir, además también con un cordobés como protagonista. Si en el duelo de la 24-25 sentenció Guille del Pino, en esta ocasión tiró del carro Gonzalo Orozco, con la ayuda de Ja’ Monta Black.

Un parcial demoledor de 4-20 dejó a los blanquiverdes a las puertas de la victoria (52-63, minuto 36). Pese a que el bloque hispalense luchó hasta el final, el Coto acabó sentenciando en el último minuto tras alcanzar su máxima renta del choque (57-71). El bloque cordobés acabó celebrando un triunfo que le dará un plus de moral de cara a las próximas jornadas. Ahora regresará a Vista Alegre para recibir el próximo domingo a las 12.00 horas al CB Jaén. Los de Gonzalo Rodríguez serán los favoritos ante este debutante.