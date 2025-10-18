Xabi Alonso aplaude las protestas por el partido de Miami: "Adultera la competición"

La oposición a que el Villarreal-Barça del 20 de diciembre se dispute en Miami siempre ha tenido al Real Madrid como gran referente. El club blanco ha llegado a solicitar públicamente amparo a la UEFA, la FIFA y el Gobierno para evitar que cristalice uno de los proyectos más largamente perseguidos por Javier Tebas. Y Xabi Alonso, entrenador y también gran portavoz del club blanco, refrenda la censura al duelo.

"Estamos en contra del partido, adultera la competición", ha reivindicado el preparador vasco en la rueda de prensa previa a la visita del líder al Coliseum (domingo, 21.00 horas). "Estamos en contra porque no hay unanimidad entre todos los clubes y ni siquiera ha habido una consulta para que se juegue en campo en neutral. Si fuera una decisión unánime, estaríamos de acuerdo, pero no es el caso", ha añadido.

Censura al plantón de los jugadores

En esta línea, Alonso ha respaldado las protestas que los jugadores de Primera, a través del sindicato AFE, van a llevar a cabo esta jornada. El pacto es no disputar los primeros segundos de los encuentros de este fin de semana. Una acción que se estrenó el viernes en el Oviedo-Espanyol y que fue censurada en la retransmisión televisiva, cuya producción está en menos de LaLiga.

"Las protestas son positivas, porque reflejan el sentir de todos los clubes", ha aplaudido el entrenador del Real Madrid, quien no ha querido profundizar sobre futuras medidas de presión o repulsa al Villarreal-Barça en Miami: "Las decisiones que haya que tomar para que no suceda ese partido le corresponden a otras personas. Nuestra opinión está clara".

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappe y sus compañeros asisten al entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva Valdebebas, este sábado. / FERNANDO VILLAR / EFE

Mbappé, recuperado

Más allá de esta polémica, Alonso ha confirmado que Mbappé está recuperado de sus molestias en el tobillo y podrá ser de la partida este domingo en el Coliseum, un partido que se perderá Ceballos por una sobrecarga. Según explicó el técnico, todos los internacionales han regresado en perfectas condiciones, a excepción de un Huijsen que abandonó la concentración de España por "fatiga muscular" y que en principio no jugará en Getafe.

Sobre Ferland Mendy, que ha regresado a los entrenamientos y que no disputa un partido desde la final de Copa, hace seis meses, Alonso ha pedido calma y ha apelado a que aún le costará "equis semanas" estar en perfectas condiciones. Con Ceballos, en cambio, confía en que pueda estar disponible el miércoles contra la Juventus. Rüdiger, Carvajal y Alexander-Arnold siguen al margen por lesión y solo el capitán parece tener opciones de estar preparado para el clásico de la semana que viene.