El Salerm Puente Genil busca reencontrarse con la victoria ante otro histórico: el Real Jaén

Tras sumar su primera derrota en la categoría frente el Yeclano Deportivo (1-0), el Salerm Puente Genil afronta una nueva jornada en Segunda RFEF con el objetivo de volver a recuperar sensaciones y recuperar la senda de la victoria. Los de Álvaro Cejudo recibirán este domingo (12.00 horas) en el Manuel Polinario a otro histórico, el Real Jaén, en un duelo entre dos recién ascendidos -aunque ambos con pasado de campanillas- que han irrumpido con fuerza en la categoría. El encuentro se presenta como una nueva oportunidad para que los rojinegros se reencuentren con su mejor versión y vuelvan a saborear el triunfo ante su afición.

En busca de más

La derrota ante el cuadro de Yecla supuso el primer revés del Salerm en su estreno en Segunda RFEF, un resultado que no empaña el notable inicio de curso del conjunto pontanés. Hasta ese partido, los de Cejudo se mantenían invictos gracias a un arranque sólido y competitivo, en el que firmaron dos victorias de prestigio ante el Xerez CD (2-1) y el Recreativo de Huelva (1-2), además de tres empates consecutivos frente al UCAM Murcia (1-1), el Atlético Malagueño (0-0) y La Unión (0-0).

Esa racha inicial confirmó que el equipo está preparado para competir de tú a tú con cualquiera. Su solidez defensiva ha sido una de sus principales señas de identidad -solo ha encajado tres goles en seis jornadas-, aunque en las últimas semanas le ha faltado algo de pegada en los metros finales.

Con nueve puntos en la clasificación, el Salerm ocupa la séptima posición, apenas a dos de los puestos de play off que cierra actualmente el equipo del Santo Reino. Ganar este domingo, así, no solo supondría un golpe moral tras la derrota en Fortuna, sino también un salto importante en la tabla, además de reafirmar el buen trabajo que viene realizando el bloque desde el inicio del curso.

Un Real Jaén en buena dinámica

El Real Jaén, por su parte, aterriza en Puente Genil con buenas sensaciones y con el ánimo alto. También recién ascendido, el conjunto dirigido por Manolo Herrero está firmando un comienzo notable en su regreso a Segunda RFEF, sumando 11 puntos de 18 posibles y situándose por delante de los cordobeses en la clasificación.

En sus tres últimos compromisos, el combinado blanco y morado ha encadenado una buena racha de resultados: empate ante el Melilla (1-1) y dos victorias consecutivas frente al CD Estepona (1-2) y el Xerez DFC (2-1). Con un sistema equilibrado y una plantilla con experiencia en la categoría, el Real Jaén ha mostrado una gran capacidad de adaptación y un estilo de juego directo y eficaz, basado en la intensidad y el aprovechamiento de las transiciones rápidas.

Su visita al Manuel Polinario se antoja como una prueba exigente para medir su nivel fuera de casa. Hasta ahora, ha sumado la mayoría de sus puntos como local, por lo que buscará confirmar su competitividad también a domicilio.

El enfrentamiento entre Salerm Puente Genil y Real Jaén reunirá a dos proyectos que comparten ilusión y ambición. Ambos llegan con el impulso de estar en Segunda RFEF y con el deseo de asentarse lo antes posible en la categoría.