La jornada en Tercera | El Córdoba CF B saca pecho y tumba al Dos Hermanas

Quedó inaugurada la séptima prueba del calendario de Liga en el Grupo 10 de Tercera Federación, en el que los tres representantes cordobeses abordan y han abordado pruebas de calibre. Fue el Córdoba CF B el primero en pasar revista, con su cómodo triunfo en Dos Hermanas (0-2), mientras que para el CD Pozoblanco y el Ciudad de Lucena aún quedan pedientes sus cruces de hoy, frente al Linense a domicilio y con el colista Coria en territorio aracelitano, respectivamente.

El filial se viene arriba

De vuelta al Córdoba CF B, lo que se embolsó fue victoria de prestigio en territorio nazareno, y por al menos tres razones bastante definidas: por pegada, por convicción y por buen juego. Esos fueron sus principales argumentos en el asalto al Estadio Municipal Miguel Román García del recién ascendido Dos Hermanas, al que los pupilos de Gaspar Gálvez pasaron por encima con los tantos de Awusi y Mario Peregrina -golazo- en un auténtico recital de fútbol ofensivo que, desde ya, sirve para reengancharse a la zona noble de la tabla.

Y es que el encuentro comenzó de cara. Apenas seis minutos requirió el mediocentro ghanés Wisdom Awusi para abrir la lata, culminando una gran jugada colectiva frente al arco del exblanquiverde Eric Ruiz. Fue ese el primer bocado de un arreón inicial de dominio cordobés, que pasada la media hora de juego pudo traducirse también en el segundo zarpazo: una oportunidad desde los once metros, previa pena máxima señalada en el área local. Le ganó el pulso el meta a Viti en la ejecución del penalti, eso sí, por lo que todo se mantuvo sin más movimientos hasta el descanso.

En la segunda mitad se reactivó el filial blanquiverde, que igualmente se reencontraba con otro viejo conocido como Jan Reixach -que incluso llegó a debutar en el primer equipo del Córdoba CF- en la otra trinchera. Era el organizador catalán el que llevaba los tiempos en el mediocampo nazareno, mientras que Mario Peregrina ponía la mordiente por el otro lado. Precisamente el atacante onubense fue el protagonista del gol de la sentencia, inventándose un zapatazo desde la frontal que superó a Ruiz y colocó el 0-2 definitivo para asegurar el destino de los tres puntos.

Poco más quedó en el tintero, con un par de tímidos intentos del conjunto departamental -con uno menos con la expulsión de Jesús Sillero-, una buena mano que sacó Arévalo y los de Gálvez bien empleados a nivel defensivo.