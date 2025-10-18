El IES de Camoens golea en Ceuta al Deportivo Córdoba

El Deportivo Córdoba se volvió de vacío de la siempre difícil visita a Ceuta, donde cayó por 5-1 frente a un Camoens que prolongó su buen estado de forma, pues cuenta por triunfos sus cuatro últimos encuentros, dejando por su parte a las cordobesas en la zona baja de la tabla, con 3 puntos tras las cinco primeras jornadas.

Ya desde el inicio, el conjunto norteafricano trató de hacer ver su buena racha y su condición de local, y en tan sólo dos minutos deshizo el 0-0 inicial con un pase de la muerte que Rocío remachó en boca de gol. El Camoens siguió acumulando llegadas sobre el marco de Ana, que frenaba los intentos del cuadro naranja. Noema disfrutó de la primera ocasión clara de las andaluzas, tras una buena subida, pero su disparo lo atajó sin problemas Inés. Continuó el intercambio de oportunidades, con un disparo de Élodie bien rechazado por Ana, respondido por un mano a mano que Auxi no consiguió definir.

Y de la posible igualada se pasó al 2-0, con un balón en el flanco derecho para Sofía quien, tras driblar a la guardameta visitante, envió el balón al fondo de la red. Continuó el agobio de las ceutíes en esta recta final de la primera parte, pero no se volvió a mover el marcador. Sí lo hizo en la reanudación y, como sucedió al comienzo del choque, nuevamente con un gol tempranero del Camoens, esta vez obra de Nerea.

El Deportivo pelea a la búsqueda de la remontada

El Deportivo Córdoba trataba de reaccionar y recortar distancias en un encuentro que se había puesto muy cuesta arriba, pero lejos de conseguirlo, sufrió un nuevo tanto en contra, en esta ocasión en una desafortunada acción donde el balón golpeó en Neiva y acabó en las mallas del cuadro califal. Y por si no fuera suficiente castigo, un minuto después Nerea firmó el quinto gol, segundo de su cuenta particular.

La única nota positiva para el equipo de Rafa García llegó en el minuto 32, con un gol de la debutante Lola, quien maquilló el marcador después de aprovechar un rechazo de la meta local para estrenarse como goleadora en Segunda división. No se movió más el electrónico del Polideportivo Guillermo Molina y los tres puntos se quedaron en Ceuta.

El siguiente encuentro del Deportivo Córdoba será el próximo domingo día 26, a partir de las 12:00, en un nuevo exilio al Polideportivo Guadalquivir, donde se verá las caras con el Azuqueca.