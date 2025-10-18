Fátima Gálvez se despide del Mundial lejos de las medallas en equipos mixtos

El Mundial de tiro al plato concluyó para la campeona olímpica Fátima Gálvez con un balance de una medalla de oro y un puesto de finalista. La cordobesa puso fin a su participación acabando en el puesto 37 en equipos mixtos de foso olímpico, la modalidad en que ganó precisamente su oro olímpico.

Fátima Gálvez ha obtenido en Atenas el segundo oro en un mundial de su carrera. La baenense fue una de las tres componentes del bloque de España que venció en equipos femeninos. La catalana Mar Molné -que también ganó el oro individual- y la asturiana Beatriz Martínez fueron las otras dos integrantes. La cordobesa solo había conseguido hasta ahora uno en esta competición, en 2015 en Lonato en la categoría individual. Mientras, en la competición individual de Atenas finalizó en la cuarta posición, muy cerca de las medallas.

Lejos del podio en equipos mixtos

Este sábado dio por terminada su participación en equipos mixtos, la prueba en que ganó el oro olímpico hace cuatro años en Tokio. Pese a competir junto a Alberto Fernández, la pareja con que se llevó el título olímpico, la jornada no pudo ser más aciaga. Siete fallos de Fernández en la primera tanda de 25 disparos lastraron a un dúo que acabó con 134 platos rotos, a diez de la lucha por el podio.