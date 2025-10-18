Drama de McLaren en Austin: accidente de Norris y Piastri y victoria de Verstappen al sprint

Max Verstappen ha logrado la máxima recompensa posible en la carrera sprint del GP de Estados Unidos: 8 puntos por la victoria y doble cero de sus directos rivales en la lucha por el título, Oscar Piastri y Lando Norris. A la espera de lo que ocurra este domingo en la carrera principal en el Circuito de las Américas, el piloto de Red Bull tiene a Piastri a 55 puntos y a Norris a 33. Todavía con seis grandes premios por disputarse, el neerlandés no ha dicho su última palabra en este Mundial.

Drama para McLaren y Alonso

Después de Singapur, se esperaba una salida de alta tensión, con los McLaren persiguiendo a Verstappen, al frente de la parrilla. El neerlandés no ha fallado, pero detrás el lío ha sido monumental. Piastri, que partía tercero, se ha anticipado a Norris con una agresiva maniobra que ha acabado de la peor manera para el equipo ‘papaya’.

[Consulta la clasificación del Mundial de Fórmula 1]

El australiano ha tocado a Hulkenberg y en la carambola también ha acabado impactando con su compañero Norris. Fernando Alonso, que partía sexto tras una brillante clasificación sprint y ha terminado en la hierba, ha sido un daño colateral.

Si para Alonso era la cruz, a Carlos Sainz le ha salido cara. El madrileño ha pasado del séptimo puesto al tercero, apuntando a una posición de podio que ha conservado hasta el final. En el pelotón otros pilotos han salido mal parados en el caos: Hadjar, Stroll y Colapinto han tenido que pasar por boxes, aunque han podido seguir en carrera, cayendo a las últimas posiciones, al igual que Hülkenberg.

Russell, de ‘caza’

El coche de seguridad se ha retirado tras cinco vueltas, después de limpiar los restos esparcidos por la pista tras la batalla ‘campal’. Verstappen ha tirado con todo en la reanudación, aunque sin poder distanciar a Russell.

El de Mercedes, ganador hace dos semanas en Singapur, ha estado a punto de perder el control su primer intento de ‘caza’ al Red Bull y en el siguiente ha propiciado una doble salida de pista, teniendo que devolver la posición a Max.

Los Ferrari también han protagonizado un durísimo cuerpo a cuerpo, con Hamilton y Leclerc peleando a ‘cuchillo’ por la cuarta plaza. El heptacampeón, muy rápido, se acercaba cada vez más a Sainz, pero el madrileño ha gestionado a la perfección su ventaja con el Williams, manteniendo a raya a su sustituto en Maranello.

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

Y lo mismo ha ocurrido delante, con Russell bajando el ritmo y Verstappen encarrilando su victoria número trece desde que se estrenó la modalidad sprint en la Fórmula 1.

A falta de tres vueltas, un aparatoso incidente de Stroll y Ocon ha dado paso a un segundo ‘safety car’, que ha acompañado hasta el final al pelotón.