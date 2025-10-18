Baloncesto | Segunda FEB
El Coto Córdoba de Baloncesto encara un atractivo derbi autonómico
El partido entre el Insolac Caja87 y el blanquiverde enfrentará a dos de los cuatro conjuntos que todavía no conocen la derrota
El Coto Córdoba tiene ante sí este domingo el partido más complicado de la fase inicial de la temporada en la Segunda FEB de baloncesto. El conjunto blanquiverde visitará a las 12.30 horas al Insolac Caja87 en el pabellón hispalense de San Pablo. El derbi andaluz lo dirigirán Salvador Patricio López y Ángel Cóndor.
El duelo de San Pablo va a enfrentar a dos de los cuatro equipos del Grupo Oeste que han ganado sus dos primeros partidos. Por tanto va a estar en juego algo más que una victoria, ya que los equipos aspiran a ser rivales directos en la lucha por el ascenso.
El conjunto que entrena Gonzalo Rodríguez llega a este choque con las mejores sensaciones posibles. Todo le va sobre ruedas hasta hoy a este equipo, pues se ha clasificado para la segunda fase de la Copa de España y se mantiene invicto en la Liga.
Una plantilla amplia
La amplitud de la plantilla le ha permitido al técnico darle un ritmo a los partidos que a los rivales les está costando mucho seguir. El alero estadounidense Ja’ Monta Black es el referente en la cancha de un conjunto llamado a darle muchas alegrías a su afición si las lesiones lo respetan. Los bases Gonzalo Orozco y Pablo Sánchez y el pívot Kevin Schutte también están rindiendo a un alto nivel.
El Caja87 tendrá toda la presión en este choque, pues es un favorito al ascenso y jugará como local. El club que dirigen los hermanos Crespo quiere subir y de hecho ya hasta cambiado de técnico, ya que Eloy Ramírez fue destituido cinco días antes de arrancar la Liga. Adriá Alonso es el nuevo responsable del banquillo.
El Caja87 cuenta con dos cordobeses. El base Rafa Santos es uno de los integrantes de la plantilla. Rafa Gomáriz trabaja en el Área de Desarrollo de la entidad.
