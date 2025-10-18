La carrera Ruta de la Miel apunta a batir un récord de participación

El municipio de Hornachuelos acogerá este domingo la carrera popular Ruta de la Miel, una de las pruebas más emblemáticas del circuito provincial de carreras populares.

La prueba, que organizan el ayuntamiento de la localidad y el club Trotasierra, ha alcanzado un nuevo récord de participación, con más de 1.700 corredores inscritos, de los cuales 1.200 competirán en la categoría adulta y más de 500 en las de base. Las cifras de inscripción podrían provocar que terminen más de 1.000 atletas en la carrera reina, un hecho nunca visto hasta ahora en una carrera celebrada en una localidad de la provincia.

Las carreras de las categorías inferiores comenzarán a las 10.00 horas en el estadio de atletismo. La prueba absoluta arrancará una hora más tarde en Céspedes, con meta en la pista de atletismo de Hornachuelos tras completar un exigente recorrido de 16,500 kilometros.

Un grupo de atletas, en una de las carreras de base de la Ruta de la Miel. / CP RUTA DE LA MIEL

Un recorrido exigente pero con unos paisajes únicos

El recorrido combina exigencia y belleza natural y pasa por tres aldeas del municipio. La carrera parte desde Céspedes, continúa por Mesas del Guadalora y Bembézar y acaba con unas exigente rampas en los dos últimos kilómetros por la falda de la Sierra de Hornachuelos, donde el público llevará en volandas a los corredores antes de cruzar la meta. La prueba podrá verse en directo por estreaming a través del canal de YouTube del club Trotasierra.

Rubén Álvarez y Carmen Gutiérrez, ganadores de la pasada edición, volverán a estar entre los favoritos, junto a Sergio Ortiz, Jesús Alguacil, Lola Chicana y Carmen Valle.