Balonmano | Asobal
El Cajasol Ángel Ximénez se mide a un adversario directo
El conjunto pontano intentará dar la sorpresa en la cancha de un Herol Nava con muchos cambios con respecto a la plantilla de la pasada temporada
El Cajasol Ángel Ximénez afronta este domingo su partido de la sexta jornada de la Liga Asobal de balonmano. El encuentro comenzará a las 12.30 horas y será dirigido por los asturianos Andrés Rosendo y José Carlos Friera. El choque se presenta igualado, pues se medirán dos rivales directos en la parte baja de la tabla. También han tenido marcadores apretados los últimos enfrentamientos entre estos dos conjuntos.
El conjunto pontano viajará una semana más con las bajas de Domingo Luis Mosquera y el egipcio Youssef. Paco Bustos confía en contar cuanto antes con ellos.
El técnico cordobés ha trabajado en los últimos días para mejorar los defectos que se le han visto a su equipo en los últimos partidos. Así quiere que suba el porcentaje de acierto en los lanzamientos, un factor básico para seguir creciendo en la Liga. También ha entrenado las virtudes del rival, para así contrarrestarlas. Las pérdidas de balón y el balance defensivo también son factores a corregir en la escuadra pontanesa.
Los cambios en la plantilla navera
Los dos equipos han renovado mucho sus plantillas con respecto a la pasada campaña, sobre todo el Nava. El equipo segoviano ha perdido a Tiomensev, los hermanos Guardiola, Nolasco y a Mario Nevado, sin olvidar al pontanés Luisfe, que sigue recuperándose de su lesión de hombro. En el bloque de esta temporada destacan sobre todo los porteros Patotski y Nascimiento. Este equipo cuenta con la ventaja en su casa de contar con una afición entregada de principio a fin.
Paco Bustos reconoce que los puntos son importantes “por enfrentarnos a un rival directo, un equipo que ha sufrido muchos cambios, pero que sigue haciendo un balonmano muy efectivo en ataque y contundente en defensa. Pese a todo, sabemos que podemos ganar allí”.
