Alfonso Cabello logra el bronce en la prueba al esprint del Mundial

El ciclista cordobés Alfonso Cabello ya tiene dos medallas en su poder en el Mundial en ciclismo en pista que tiene lugar en Río de Janeiro. Tras ganar el jueves el séptimo oro de su carrera en el kilómetro, este sábado obtuvo el bronce en la carrera al esprint.

El rambleño inició la jornada corriendo las eliminatorias de la mañana. Cabello no tuvo problema en alguno en conseguir una de las nueve plazas que daban derecho a correr las semifinales, pues terminó segundo con un tiempo de 10.683 segundos, solo por detrás del corredor belga Niels Verschaeren (10.439).

Ya por la tarde disputó una de las tres carreras de semifinales junto al italiano Giacomo Salvalaggio y al alemán Jakob Klinge. El rambleño derrotó a sus dos rivales con una facilidad pasmosa, ganando su serie con un registro de 11.238 segundos.

La carrera por las medallas

Con la medalla asegurada, llegó el momento de luchar por el oro en la final. El cordobés tendría como rivales al belga Niels Verschaeren y al austriaco Franz-Josef Lasser. La carrera por el oro la controló Alfonso Cabello. Incluso entró primero en la última vuelta. Sin embargo, calculó mal las fuerzas, pues fue superado en la última curva por Verschaeren y casi sobre la línea de llegada por Lasser. De esta forma logró el bronce en la prueba al esprint del Mundial.