La jornada en Tercera | El Córdoba B y el Pozoblanco se prueban a domicilio y el Lucena recibe al colista

Los equipos cordobeses del Grupo 10 de Tercera RFEF afrontan una jornada con mucho en juego. El Córdoba CF B intentará romper su mala racha y volver a la senda del triunfo frente al Dos Hermanas (sábado, 19.30 horas), el CD Pozoblanco buscará mantener su condición de invicto y defender el liderato ante el RB Linense (domingo, 12.00 horas), mientras que el Ciudad de Lucena tratará de reafirmarse en los puestos de play off contra el Coria CF (domingo, 18.00 horas).

Dos Hermanas - Córdoba CF B (sábado, 19.30 horas)

El Córdoba CF B busca reencontrarse con la victoria en su visita al Dos Hermanas tras varias jornadas sin sumar de tres. El filial blanquiverde, dirigido por Gaspar Gálvez, llega con ganas de resarcirse después de un tramo complicado en el que ha encadenado un empate sin goles ante el Cádiz B y dos derrotas consecutivas frente al Ciudad de Lucena (1-0) y el Bollullos (0-1). El objetivo no es otro que recuperar sensaciones y mantenerse cerca de la zona alta de la clasificación.

Por su parte, el cuadro sevillano afronta el duelo en una situación muy similar. Los de Nacho Molina tampoco atraviesan su mejor momento y, al igual que el conjunto cordobesista, acumulan tres encuentros sin ganar. Empataron sin goles ante el Chiclana y cayeron frente al Conil (1-2) y el Atlético Central (3-1). Con solo un punto de diferencia entre ambos -el Córdoba CF B suma ocho y los hispalenses siete-, el enfrentamiento se presenta equilibrado y clave para que uno de los dos recupere impulso y se reenganche a la pelea por los puestos de privilegio.

RB Linense - CD Pozoblanco (domingo, 12.00 horas)

El CD Pozoblanco afronta una nueva prueba a domicilio con la ambición de mantener su condición de invicto y seguir instalado en lo más alto de la clasificación. El conjunto de Alberto Fernández atraviesa un gran momento y quiere prolongar su buena dinámica tras el empate en casa ante el Atlético Onubense (1-1). Antes, los de Los Pedroches ya habían firmado otra igualdad frente al San Roque de Lepe (0-0) y una victoria ante el Tomares (0-3). Con 14 puntos en su casillero, llegan como líderes y dispuestos a defender su posición.

El RB Linense no se lo pondrá fácil. Los gaditanos también llegan en una buena racha, con siete puntos sumados en las tres últimas jornadas. Antes del empate frente al San Roque de Lepe (1-1), enlazaron dos triunfos de peso ante el Castilleja (3-0) y el Coria CF (1-2), resultados que les han permitido acercarse a la zona noble. El duelo se presenta, por tanto, como un test exigente para ambos.

Ciudad de Lucena - Coria CF (domingo, 18.00 horas)

El Ciudad de Lucena busca reencontrarse con su mejor versión y reforzar su posición en la zona alta en el duelo que le medirá al Coria CF. Los de Antonio Jesús Cobos atraviesan un tramo algo irregular, aunque se mantienen firmes en la quinta posición con diez puntos, dentro de los puestos de play off. En sus tres últimos compromisos, los celestes han firmado un empate ante el Ceuta B (1-1), una valiosa victoria frente al Córdoba CF B (1-0) y una derrota en su visita al Chiclana (3-1). El objetivo ahora pasa por recuperar la solidez en casa y dar continuidad a los buenos momentos que ha mostrado en este inicio de temporada.

En diferente situación llega el Coria CF, necesitado de puntos y con la urgencia de reaccionar cuanto antes. El conjunto sevillano ocupa el último puesto de la clasificación con solo un punto en su haber y atraviesa una racha negativa, después de caer ante el Bollullos (1-4) y el Linense (1-2), y empatar sin goles frente al Sevilla C. Los corianos tratarán de dar la sorpresa en el estadio lucentino y poner fin a su mala dinámica ante un rival que quiere seguir mirando hacia arriba.