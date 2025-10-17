Fátima Gálvez consigue su segundo título mundial de tiro al plato y optará a un tercero

La tiradora baenense Fátima Gálvez ya tiene la primera medalla en el Mundial de Atenas en su poder, además de oro. La cordobesa lo ha conseguido en equipos femeninos, categoría en la que ha vencido con un tridente compuesto por la catalana Mar Molné, la asturiana Beatriz Martínez y la propia cordobesa. Para la baenense ha supuesto el segundo oro de su carrera en un Mundial y el primero en equipos femeninos. El anterior título lo ganó hace diez años en individuales.

Además, se ha ganado la opción de subir este viernes al podio una segunda vez, ya que se ha clasificado para la final individual al acabar entre las seis primeras en las eliminatorias de la categoría individual, en concreto en el quinto puesto. La final individual tendrá lugar a partir de las 14.00 horas.

España se ha proclamado campeona del mundo por equipos femeninos al ser la mejor de las trece selecciones inscritas con tres tiradoras en la categoría individual. La suma de los platos rotos por Molné, Martínez y Gálvez en la fase clasificatoria individual le ha permitido ganar la medalla más preciada. La selección ha roto 355 platos, nueve más que Italia, segunda con 346. El podio lo ha completado Australia con 343.

Una victoria incontestable

La selección española se ha impuesto con total facilidad en equipos femeninos al contar con tres tiradoras entre las doce primeras en la categoría individual. Mar Molné ha logrado la segunda plaza con 121 platos, Fátima Gálvez ha terminado quinta con 119 y Beatriz Martínez ha finalizado duodécima con 115. El equipo nacional ha dominado con autoridad en esta categoría desde la primera jornada gracias a la excelente actuación, sobre todo de Molné y Gálvez, ya que en todo momento han estado entre las seis primeras en la clasificación individual. Martínez ha redondeado la gran actuación que ha permitido a España llevarse el oro.

Los resultados de la fase inicial individual han permitido también que España cuente con dos tiradoras en esta final, Mar Molné y Fátima Gálvez, ya que se clasificaban las seis mejores. Molné, segunda en las preliminares, y Gálvez, quinta, tirarán por las medallas individuales a partir de las 14.00 horas. Las rivales de la catalana y la cordobesa serán la italiana Silvana Stanco, la polaca Sandra Bernal, la portuguesa Ines de Barros y la australiana Laetisha Scanlan.