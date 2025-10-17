Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Culdecor premiará la trayectoria periodística de Rafael Aranda

El cordobés ligado a Diario CÓRDOBA durante toda su trayectoria profesional recibirá el reconocimiento el próximo 11 de noviembre en la sede de la Diputación de Córdoba

Rafael Aranda, durante la presentación de un acto de Diario CÓRDOBA.

Rafael Aranda, durante la presentación de un acto de Diario CÓRDOBA. / Diario CÓRDOBA

Antonio Raya

Córdoba

El periodista cordobés Rafael Aranda es uno de los premiados por Culdecor de cara a la gala que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre en la sede de la Diputación. De esta forma ha reconocido la extensa trayectoria de este cordobés de 61 años, ligado durante toda su vida profesional a Diario CÓRDOBA.

Aranda ejerció de jefe de deportes de Diario CÓRDOBA durante 20 años, entre 1998 y 2008, hasta que fue nombrado director de Onda Mezquita, la televisión que por entonces poseía el mismo diario cordobés. Posteriormente regreso a Diario CÓRDOBA para ejercer de redactor jefe. El deporte cordobés reconoció siempre su valía profesional y la calidad de su pluma a lo largo de su etapa al frente de la sección de Deportes de Diario CÓRDOBA.

La lista de premiados

La entidad que preside Domingo García reconocerá también en su gala a Antonio Alcázar, Victoria Palacios, Joaquín Pérez Azaustre, el Salerm Puente Genil, la Asociación de Veteranos del Córdoba CF, a Juan Guzmán, Salvador Alba, Rafael Lozano Jr., Guillermo del Pino, a la localidad de Palma del Río y a Antonio Cabello Baena.

